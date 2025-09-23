Рейтинг@Mail.ru
В Казани объявили угрозу атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 23.09.2025
В Казани объявили угрозу атаки БПЛА
В Казани объявили угрозу атаки БПЛА
КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА в Казани. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Ранее МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск. Во вторник утром для международных аэропортов Казани и Нижнекамска был объявлен режим "Ковер", в аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Режим "Беспилотная опасность" действует на территории Татарстана с 22.15 понедельника. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечаются перебои в работе мобильного интернета.-0-
КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА в Казани.
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на город Казань. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
Ранее МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск.
Во вторник утром для международных аэропортов Казани и Нижнекамска был объявлен режим "Ковер", в аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Режим "Беспилотная опасность" действует на территории Татарстана с 22.15 понедельника. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечаются перебои в работе мобильного интернета.-0-
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
