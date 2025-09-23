https://ria.ru/20250923/kazan-2043656806.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Казани. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
