В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.09.2025

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Казани. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

казань

2025

