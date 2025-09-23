Рейтинг@Mail.ru
Следствие просит суд заочно арестовать блогера Каца*
17:17 23.09.2025 (обновлено: 17:24 23.09.2025)
Следствие просит суд заочно арестовать блогера Каца*
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следствие просит Хорошевский суд Москвы заочно арестовать блогера Максима Каца* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Каца* М.Е.", - указано в данных суда.Отмечается, что материал зарегистрирован в суде во вторник, когда его рассмотрят - не сообщается.Кац* уже осужден заочно на восемь лет колонии общего режима за фейки об армии.* признан в России иноагентом.
Максим Кац*
Максим Кац*
CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /
Максим Кац*. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следствие просит Хорошевский суд Москвы заочно арестовать блогера Максима Каца* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Каца* М.Е.", - указано в данных суда.
Отмечается, что материал зарегистрирован в суде во вторник, когда его рассмотрят - не сообщается.
Кац* уже осужден заочно на восемь лет колонии общего режима за фейки об армии.
* признан в России иноагентом.
