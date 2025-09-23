https://ria.ru/20250923/kats-2043797508.html
Следствие просит суд заочно арестовать блогера Каца*
2025-09-23T17:17:00+03:00
2025-09-23T17:17:00+03:00
2025-09-23T17:24:00+03:00
происшествия
максим кац
россия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следствие просит Хорошевский суд Москвы заочно арестовать блогера Максима Каца* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Каца* М.Е.", - указано в данных суда.Отмечается, что материал зарегистрирован в суде во вторник, когда его рассмотрят - не сообщается.Кац* уже осужден заочно на восемь лет колонии общего режима за фейки об армии.* признан в России иноагентом.
россия
2025
