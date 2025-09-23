https://ria.ru/20250923/kanev-2043849016.html

В Каневе на Украине не работает уличное освещение из-за мобилизации монтера

2025-09-23T20:37:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В городе Канев Черкасской области Украины не работает уличное освещение из-за мобилизации единственного специалиста коммунального предприятия, заявили во вторник в городском совете. По данным на 2022 год, население города составляло 23 тысячи человек. "В последнее время на улицах Канева периодически возникают проблемы с освещением, которые с наступлением осени и погодных условий только ухудшаются... С середины июля 2025 года в КП "Город" отсутствует электромонтёр – единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы, занимался строительством сооружений для уличного освещения был призван на военную службу. В настоящее время другой человек, который выполнял бы работы по ремонту и обслуживанию уличного освещения, отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном на странице городского совета в социальной сети Facebook*.В июле депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине ощущается колоссальный дефицит рабочих рук - стране не хватает около 4 миллионов работников, что, по разным оценкам, составляет до 17% от необходимого числа специалистов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

