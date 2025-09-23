Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 23.09.2025
В Каневе на Украине не работает уличное освещение из-за мобилизации монтера
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канев
черкасская область
дмитрий разумков
верховная рада украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В городе Канев Черкасской области Украины не работает уличное освещение из-за мобилизации единственного специалиста коммунального предприятия, заявили во вторник в городском совете. По данным на 2022 год, население города составляло 23 тысячи человек. "В последнее время на улицах Канева периодически возникают проблемы с освещением, которые с наступлением осени и погодных условий только ухудшаются... С середины июля 2025 года в КП "Город" отсутствует электромонтёр – единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы, занимался строительством сооружений для уличного освещения был призван на военную службу. В настоящее время другой человек, который выполнял бы работы по ремонту и обслуживанию уличного освещения, отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном на странице городского совета в социальной сети Facebook*.В июле депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине ощущается колоссальный дефицит рабочих рук - стране не хватает около 4 миллионов работников, что, по разным оценкам, составляет до 17% от необходимого числа специалистов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
украина
канев
черкасская область
в мире, украина, канев, черкасская область, дмитрий разумков, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канев, Черкасская область, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В городе Канев Черкасской области Украины не работает уличное освещение из-за мобилизации единственного специалиста коммунального предприятия, заявили во вторник в городском совете.
По данным на 2022 год, население города составляло 23 тысячи человек.
"В последнее время на улицах Канева периодически возникают проблемы с освещением, которые с наступлением осени и погодных условий только ухудшаются... С середины июля 2025 года в КП "Город" отсутствует электромонтёр – единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы, занимался строительством сооружений для уличного освещения был призван на военную службу. В настоящее время другой человек, который выполнял бы работы по ремонту и обслуживанию уличного освещения, отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном на странице городского совета в социальной сети Facebook*.
В июле депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине ощущается колоссальный дефицит рабочих рук - стране не хватает около 4 миллионов работников, что, по разным оценкам, составляет до 17% от необходимого числа специалистов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
