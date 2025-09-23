https://ria.ru/20250923/kanada-2043798227.html
Министр обороны Канады подтвердил планы по перевооружению армии
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти на встрече в Вашингтоне с шефом Пентагона Питом Хегсетом подтвердил планы Оттавы по восстановлению, перевооружению и инвестициям в вооружённые силы страны, а также обсудил модернизацию Объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), говорится в сообщении минобороны Канады. "Министр Макгинти подтвердил планы Канады по восстановлению, перевооружению и дополнительным инвестициям в вооружённые силы, а также приверженность увеличению и ускорению вложений для укрепления обороны страны", - отмечается в публикации. Ведомство подчеркнуло, что Оттава сохраняет обязательства в отношении NORAD и будет финансировать модернизацию его возможностей. В минобороны добавили, что переговоры подтвердили общую задачу Канады и США по совместной защите Северной Америки.
