Министр обороны Канады подтвердил планы по перевооружению армии - РИА Новости, 23.09.2025
17:20 23.09.2025
Министр обороны Канады подтвердил планы по перевооружению армии
Министр обороны Канады подтвердил планы по перевооружению армии
в мире
канада
оттава
вашингтон (штат)
пит хегсет
norad
министерство обороны сша
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти на встрече в Вашингтоне с шефом Пентагона Питом Хегсетом подтвердил планы Оттавы по восстановлению, перевооружению и инвестициям в вооружённые силы страны, а также обсудил модернизацию Объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), говорится в сообщении минобороны Канады. "Министр Макгинти подтвердил планы Канады по восстановлению, перевооружению и дополнительным инвестициям в вооружённые силы, а также приверженность увеличению и ускорению вложений для укрепления обороны страны", - отмечается в публикации. Ведомство подчеркнуло, что Оттава сохраняет обязательства в отношении NORAD и будет финансировать модернизацию его возможностей. В минобороны добавили, что переговоры подтвердили общую задачу Канады и США по совместной защите Северной Америки.
в мире, канада, оттава, вашингтон (штат), пит хегсет, norad, министерство обороны сша
В мире, Канада, Оттава, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, NORAD, Министерство обороны США
© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
© AP Photo / Angie Wang
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти на встрече в Вашингтоне с шефом Пентагона Питом Хегсетом подтвердил планы Оттавы по восстановлению, перевооружению и инвестициям в вооружённые силы страны, а также обсудил модернизацию Объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), говорится в сообщении минобороны Канады.
"Министр Макгинти подтвердил планы Канады по восстановлению, перевооружению и дополнительным инвестициям в вооружённые силы, а также приверженность увеличению и ускорению вложений для укрепления обороны страны", - отмечается в публикации.
Ведомство подчеркнуло, что Оттава сохраняет обязательства в отношении NORAD и будет финансировать модернизацию его возможностей.
В минобороны добавили, что переговоры подтвердили общую задачу Канады и США по совместной защите Северной Америки.
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Канада начнет новые консультации по торговому соглашению с Мексикой и США
19 сентября, 23:34
 
