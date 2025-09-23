Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами - РИА Новости, 23.09.2025
08:57 23.09.2025
На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами
На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами - РИА Новости, 23.09.2025
На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами
Полиция на Камчатке выявила и пресекла организованную схему подделки документов иностранными гражданами. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T08:57:00+03:00
2025-09-23T08:57:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Полиция на Камчатке выявила и пресекла организованную схему подделки документов иностранными гражданами. "Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю пресекли деятельность по подделке документов, разрешающих законное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки документов при подаче заявлений на продление разрешительных документов девять граждан Республики Узбекистан в возрасте от 23 до 47 лет предъявили подложные чеки-ордера об оплате патентов. Сумма каждого фиктивного платежа составляла от 32 до 45 тысяч рублей. "В действиях иностранных граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - уточнили в УМВД. В отношении иностранцев возбуждены уголовные дела. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.
россия
камчатский край
камчатка
происшествия, россия, камчатский край, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами

Полицейские на Камчатке пресекли схему подделки документов иностранцами

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Полиция на Камчатке выявила и пресекла организованную схему подделки документов иностранными гражданами.
"Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю пресекли деятельность по подделке документов, разрешающих законное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки документов при подаче заявлений на продление разрешительных документов девять граждан Республики Узбекистан в возрасте от 23 до 47 лет предъявили подложные чеки-ордера об оплате патентов. Сумма каждого фиктивного платежа составляла от 32 до 45 тысяч рублей.
"В действиях иностранных граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - уточнили в УМВД.
В отношении иностранцев возбуждены уголовные дела. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.
ПроисшествияРоссияКамчатский крайКамчатка
 
 
