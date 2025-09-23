https://ria.ru/20250923/kamchatka-2043667627.html
На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами
На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами - РИА Новости, 23.09.2025
На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами
Полиция на Камчатке выявила и пресекла организованную схему подделки документов иностранными гражданами. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T08:57:00+03:00
2025-09-23T08:57:00+03:00
2025-09-23T08:57:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Полиция на Камчатке выявила и пресекла организованную схему подделки документов иностранными гражданами. "Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю пресекли деятельность по подделке документов, разрешающих законное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки документов при подаче заявлений на продление разрешительных документов девять граждан Республики Узбекистан в возрасте от 23 до 47 лет предъявили подложные чеки-ордера об оплате патентов. Сумма каждого фиктивного платежа составляла от 32 до 45 тысяч рублей. "В действиях иностранных граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - уточнили в УМВД. В отношении иностранцев возбуждены уголовные дела. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.
https://ria.ru/20250813/podmoskove-2034958758.html
россия
камчатский край
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатский край, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами
Полицейские на Камчатке пресекли схему подделки документов иностранцами
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Полиция на Камчатке выявила и пресекла организованную схему подделки документов иностранными гражданами.
"Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю
совместно с сотрудниками УФСБ России
по Камчатскому краю пресекли деятельность по подделке документов, разрешающих законное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе
ведомства.
Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки документов при подаче заявлений на продление разрешительных документов девять граждан Республики Узбекистан в возрасте от 23 до 47 лет предъявили подложные чеки-ордера об оплате патентов. Сумма каждого фиктивного платежа составляла от 32 до 45 тысяч рублей.
"В действиях иностранных граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - уточнили в УМВД.
В отношении иностранцев возбуждены уголовные дела. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.