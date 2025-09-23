https://ria.ru/20250923/kamchatka-2043667627.html

На Камчатке раскрыли схему подделки документов иностранцами

Полиция на Камчатке выявила и пресекла организованную схему подделки документов иностранными гражданами. РИА Новости, 23.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен - РИА Новости. Полиция на Камчатке выявила и пресекла организованную схему подделки документов иностранными гражданами. "Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю пресекли деятельность по подделке документов, разрешающих законное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства. Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки документов при подаче заявлений на продление разрешительных документов девять граждан Республики Узбекистан в возрасте от 23 до 47 лет предъявили подложные чеки-ордера об оплате патентов. Сумма каждого фиктивного платежа составляла от 32 до 45 тысяч рублей. "В действиях иностранных граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - уточнили в УМВД. В отношении иностранцев возбуждены уголовные дела. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

