23.09.2025
23:20 23.09.2025
Каллас проигнорировала вопрос о призыве сбивать российские самолеты
Глава евродипломатии Кая Каллас проигнорировала вопрос РИА Новости перед заседанием Совета безопасности ООН о том, призывает ли она страны ЕС сбивать российские РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас проигнорировала вопрос РИА Новости перед заседанием Совета безопасности ООН о том, призывает ли она страны ЕС сбивать российские самолеты, которые якобы приближаются к их воздушному пространству. Каллас услышала вопрос, но не ответила на него. Ранее генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос, будут ли силы альянса сбивать российские самолеты и БПЛА в случае их захода в воздушное пространство НАТО. В понедельник глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Румынское министерство национальной обороны заявило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств российского происхождения беспилотника предоставлено не было.
