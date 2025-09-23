Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.09.2025
23:30 23.09.2025
В Калининградской области один человек погиб в ДТП с автобусом
происшествия
калининград
черняховск
нестеров
гибдд мвд рф
КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Один человек погиб в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями под Калининградом, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По оперативной информации ГАИ, во вторник около 20.37 (21.37 мск) на автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой" ( в районе поселка Талпаки) произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса. "В результате ДТП есть пострадавшие и один человек погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД. Уточняется, что на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину аварии. Движение на трассе временно перекрыто в двух направлениях.
происшествия, калининград, черняховск, нестеров, гибдд мвд рф
Происшествия, Калининград, Черняховск, Нестеров, ГИБДД МВД РФ
КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Один человек погиб в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями под Калининградом, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По оперативной информации ГАИ, во вторник около 20.37 (21.37 мск) на автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой" ( в районе поселка Талпаки) произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса.
"В результате ДТП есть пострадавшие и один человек погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД.
Уточняется, что на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину аварии. Движение на трассе временно перекрыто в двух направлениях.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Появились подробности ДТП на западе Москвы
