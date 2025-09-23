https://ria.ru/20250923/izrail-2043790633.html

Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией

Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией - РИА Новости, 23.09.2025

Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией

Советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман подтвердил полное закрытие КПП "Алленби" на границе с Иорданией, через который палестинцы и руководство... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:45:00+03:00

2025-09-23T16:45:00+03:00

2025-09-23T16:45:00+03:00

в мире

иордания

израиль

западный берег реки иордан

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман подтвердил полное закрытие КПП "Алленби" на границе с Иорданией, через который палестинцы и руководство палестинской автономии могли выезжать за пределы Западного берега. "По решению политического руководства, с завтрашнего утра переход Алленби будет закрыт для передвижения пассажиров и грузов. Ограничение действует до особого распоряжения", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. Ранее во вторник о закрытии пограничного перехода сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Журналисты предположили, что данная мера является первой реакцией властей Израиля на признание палестинского государства со стороны ряда Западных стран на Генассамблее ООН. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху пока что не выступила с заявлением по закрытию КПП. Погранпереход "Алленби" служит окном во внешний мир для жителей палестинской автономии и ее руководства. Кроме того, иностранные туристы и граждане Израиля также пользуются этим КПП, чтобы попасть на территорию Иордании. Некоторая часть международной гуманитарной помощи для сектора Газа также поступает через данный погранпереход со стороны Иордании. В минувший четверг на КПП "Алленби", который соединяет Иорданию и Западный берег реки Иордан, произошел теракт со стрельбой, в результате которого двое военнослужащих израильской армии (ЦАХАЛ) были убиты. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что нападавший прибыл со стороны Иордании на грузовике с гуманитарной помощью для сектора Газа и открыл огонь. Начальник Генштаба ЦАХАЛ распорядился прекратить пропуск гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа до завершения выяснения всех обстоятельств произошедшего, однако переход позднее продолжил работу для обеспечения транзита людей.

https://ria.ru/20250922/palestina-2043630497.html

https://ria.ru/20250923/ispanija-2043640887.html

иордания

израиль

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иордания, израиль, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху