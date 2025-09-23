Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией
Гендельман: Израиль завтра закроет КПП "Алленби" на границе с Иорданией
Флаг Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман подтвердил полное закрытие КПП "Алленби" на границе с Иорданией, через который палестинцы и руководство палестинской автономии могли выезжать за пределы Западного берега.
"По решению политического руководства, с завтрашнего утра переход Алленби будет закрыт для передвижения пассажиров и грузов. Ограничение действует до особого распоряжения", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник о закрытии пограничного перехода сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Журналисты предположили, что данная мера является первой реакцией властей Израиля на признание палестинского государства со стороны ряда Западных стран на Генассамблее ООН. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху пока что не выступила с заявлением по закрытию КПП.
Погранпереход "Алленби" служит окном во внешний мир для жителей палестинской автономии и ее руководства. Кроме того, иностранные туристы и граждане Израиля также пользуются этим КПП, чтобы попасть на территорию Иордании. Некоторая часть международной гуманитарной помощи для сектора Газа также поступает через данный погранпереход со стороны Иордании.
В минувший четверг на КПП "Алленби", который соединяет Иорданию и Западный берег реки Иордан, произошел теракт со стрельбой, в результате которого двое военнослужащих израильской армии (ЦАХАЛ) были убиты. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что нападавший прибыл со стороны Иордании на грузовике с гуманитарной помощью для сектора Газа и открыл огонь. Начальник Генштаба ЦАХАЛ распорядился прекратить пропуск гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа до завершения выяснения всех обстоятельств произошедшего, однако переход позднее продолжил работу для обеспечения транзита людей.