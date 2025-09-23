Рейтинг@Mail.ru
Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/izrail-2043790633.html
Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией
Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией - РИА Новости, 23.09.2025
Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией
Советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман подтвердил полное закрытие КПП "Алленби" на границе с Иорданией, через который палестинцы и руководство... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:45:00+03:00
2025-09-23T16:45:00+03:00
в мире
иордания
израиль
западный берег реки иордан
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман подтвердил полное закрытие КПП "Алленби" на границе с Иорданией, через который палестинцы и руководство палестинской автономии могли выезжать за пределы Западного берега. "По решению политического руководства, с завтрашнего утра переход Алленби будет закрыт для передвижения пассажиров и грузов. Ограничение действует до особого распоряжения", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. Ранее во вторник о закрытии пограничного перехода сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Журналисты предположили, что данная мера является первой реакцией властей Израиля на признание палестинского государства со стороны ряда Западных стран на Генассамблее ООН. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху пока что не выступила с заявлением по закрытию КПП. Погранпереход "Алленби" служит окном во внешний мир для жителей палестинской автономии и ее руководства. Кроме того, иностранные туристы и граждане Израиля также пользуются этим КПП, чтобы попасть на территорию Иордании. Некоторая часть международной гуманитарной помощи для сектора Газа также поступает через данный погранпереход со стороны Иордании. В минувший четверг на КПП "Алленби", который соединяет Иорданию и Западный берег реки Иордан, произошел теракт со стрельбой, в результате которого двое военнослужащих израильской армии (ЦАХАЛ) были убиты. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что нападавший прибыл со стороны Иордании на грузовике с гуманитарной помощью для сектора Газа и открыл огонь. Начальник Генштаба ЦАХАЛ распорядился прекратить пропуск гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа до завершения выяснения всех обстоятельств произошедшего, однако переход позднее продолжил работу для обеспечения транзита людей.
https://ria.ru/20250922/palestina-2043630497.html
https://ria.ru/20250923/ispanija-2043640887.html
иордания
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab475e69694a4a4d5cbf6c3a8a0132b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иордания, израиль, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху
В мире, Иордания, Израиль, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху
Израиль подтвердил закрытие перехода на границе с Иорданией

Гендельман: Израиль завтра закроет КПП "Алленби" на границе с Иорданией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман подтвердил полное закрытие КПП "Алленби" на границе с Иорданией, через который палестинцы и руководство палестинской автономии могли выезжать за пределы Западного берега.
"По решению политического руководства, с завтрашнего утра переход Алленби будет закрыт для передвижения пассажиров и грузов. Ограничение действует до особого распоряжения", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает по видеосвязи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
Вчера, 23:32
Ранее во вторник о закрытии пограничного перехода сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Журналисты предположили, что данная мера является первой реакцией властей Израиля на признание палестинского государства со стороны ряда Западных стран на Генассамблее ООН. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху пока что не выступила с заявлением по закрытию КПП.
Погранпереход "Алленби" служит окном во внешний мир для жителей палестинской автономии и ее руководства. Кроме того, иностранные туристы и граждане Израиля также пользуются этим КПП, чтобы попасть на территорию Иордании. Некоторая часть международной гуманитарной помощи для сектора Газа также поступает через данный погранпереход со стороны Иордании.
В минувший четверг на КПП "Алленби", который соединяет Иорданию и Западный берег реки Иордан, произошел теракт со стрельбой, в результате которого двое военнослужащих израильской армии (ЦАХАЛ) были убиты. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что нападавший прибыл со стороны Иордании на грузовике с гуманитарной помощью для сектора Газа и открыл огонь. Начальник Генштаба ЦАХАЛ распорядился прекратить пропуск гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа до завершения выяснения всех обстоятельств произошедшего, однако переход позднее продолжил работу для обеспечения транзита людей.
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Испания пригрозила Израилю ответом за действия против "Глобальной флотилии"
01:06
 
В миреИорданияИзраильЗападный берег реки ИорданБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала