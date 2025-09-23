https://ria.ru/20250923/izrail-2043711122.html

Признание Палестины ведет к созданию государства ХАМАС, заявили в Израиле

Признание Палестины ведет к созданию государства ХАМАС, заявили в Израиле - РИА Новости, 23.09.2025

Признание Палестины ведет к созданию государства ХАМАС, заявили в Израиле

Решение о признании Палестины ведет к созданию государства движения ХАМАС, Израиль этого не допустит, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:19:00+03:00

2025-09-23T12:19:00+03:00

2025-09-23T12:19:00+03:00

в мире

палестина

израиль

сша

кир стармер

оон

хамас

палестинская национальная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/15/1502231541_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_86a13bcd4414856d2ad4f5a8126dd203.jpg

РИМ, 23 сен – РИА Новости. Решение о признании Палестины ведет к созданию государства движения ХАМАС, Израиль этого не допустит, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Палестины. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в понедельник Франция и еще несколько входящих в Совет безопасности ООН стран сообщили о признании Палестины. Эти заявления были встречены неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Как заявил Саар в интервью итальянской газете Corriere della Sera, говоря о признании Палестины более чем 140 странами, признание Палестины было неверным решением. По его мнению, на фоне палестино-израильского конфликта оно кажется "морально отвратительным" и "политически безумным", "Нужно быть слепым, чтобы не понимать, что именно так создаётся государство ХАМАС. И мы не позволим этому случиться", - заявил глава МИД Израиля. По словам Саара, израильское правительство рассмотрит вопрос, связанный с давлением некоторых министров относительно признания Западного берега Иордана. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250923/ispanija-2043640887.html

https://ria.ru/20250922/palestina-2043629218.html

https://ria.ru/20250922/izrail-2043545682.html

https://ria.ru/20250923/konflikt-1915630213.html

палестина

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, сша, кир стармер, оон, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта