Путин внес кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты
Путин внес кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты - РИА Новости, 23.09.2025
Путин внес кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав...
2025-09-23T13:09:00+03:00
2025-09-23T13:09:00+03:00
2025-09-23T13:17:00+03:00
россия
политика
галина изотова
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин из трех кандидатур выбрал одну и внес в Государственную думу. Это кандидатура Изотовой Галины Сергеевны. Поэтому хотел бы поприветствовать Галину Сергеевну, но к кадровому вопросу в части избрания, назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты мы с вами вернемся в четверг", - сказал он на пленарном заседании.
россия
