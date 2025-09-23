Рейтинг@Mail.ru
Путин внес кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты
13:09 23.09.2025 (обновлено: 13:17 23.09.2025)
Путин внес кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин из трех кандидатур выбрал одну и внес в Государственную думу. Это кандидатура Изотовой Галины Сергеевны. Поэтому хотел бы поприветствовать Галину Сергеевну, но к кадровому вопросу в части избрания, назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты мы с вами вернемся в четверг", - сказал он на пленарном заседании.
россия, политика, галина изотова, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Политика, Галина Изотова, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГалина Изотова
Галина Изотова - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Галина Изотова. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин из трех кандидатур выбрал одну и внес в Государственную думу. Это кандидатура Изотовой Галины Сергеевны. Поэтому хотел бы поприветствовать Галину Сергеевну, но к кадровому вопросу в части избрания, назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты мы с вами вернемся в четверг", - сказал он на пленарном заседании.
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Гуцан назвал предложение Путина на пост генпрокурора большой честью
Россия Политика Галина Изотова Владимир Путин — президент России Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
