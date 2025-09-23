https://ria.ru/20250923/ispanija-2043640887.html

Испания пригрозила Израилю ответом за действия против "Глобальной флотилии"

МАДРИД, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид ответит на любые действия Израиля против направляющейся в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда", в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, говорится в пресс-релизе МИД королевства. "Испания отреагирует на любой акт, который нарушит свободу передвижения, свободу выражения и нормы международного права", - подчеркнул глава МИД, чьи слова приводятся в заявлении ведомства. Альбарес подчеркнул мирный и гуманитарный характер инициативы, стартовавшей из Барселоны. Он отметил, что Мадрид оказывает дипломатическую и консульскую защиту всем испанским участникам флотилии. Глава МИД также поручил послу в Тунисе провести проверку обстоятельств недавней атаки дрона на суда флотилии в тунисских водах. Ранее Испания совместно с 16 странами выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность безопасностью участников флотилии и призвала воздержаться от любых незаконных или насильственных действий против нее. В документе отмечалось, что нарушения международного права, включая нападения на суда в международных водах или незаконные задержания, повлекут за собой ответственность. "Флотилия свободы" по прорыву блокады сектора Газа несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуанклава. Так, в июне судно "Мадлин" направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту.

