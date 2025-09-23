Рейтинг@Mail.ru
Испания пригрозила Израилю ответом за действия против "Глобальной флотилии" - РИА Новости, 23.09.2025
01:06 23.09.2025
Испания пригрозила Израилю ответом за действия против "Глобальной флотилии"
Испания пригрозила Израилю ответом за действия против "Глобальной флотилии" - РИА Новости, 23.09.2025
Испания пригрозила Израилю ответом за действия против "Глобальной флотилии"
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид ответит на любые действия Израиля против направляющейся в сектор Газа "Глобальной... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T01:06:00+03:00
2025-09-23T01:06:00+03:00
в мире
испания
мадрид
израиль
хосе мануэль альбарес
грета тунберг
флотилия свободы
израильское наступление на город газа
МАДРИД, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид ответит на любые действия Израиля против направляющейся в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда", в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, говорится в пресс-релизе МИД королевства. "Испания отреагирует на любой акт, который нарушит свободу передвижения, свободу выражения и нормы международного права", - подчеркнул глава МИД, чьи слова приводятся в заявлении ведомства. Альбарес подчеркнул мирный и гуманитарный характер инициативы, стартовавшей из Барселоны. Он отметил, что Мадрид оказывает дипломатическую и консульскую защиту всем испанским участникам флотилии. Глава МИД также поручил послу в Тунисе провести проверку обстоятельств недавней атаки дрона на суда флотилии в тунисских водах. Ранее Испания совместно с 16 странами выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность безопасностью участников флотилии и призвала воздержаться от любых незаконных или насильственных действий против нее. В документе отмечалось, что нарушения международного права, включая нападения на суда в международных водах или незаконные задержания, повлекут за собой ответственность. "Флотилия свободы" по прорыву блокады сектора Газа несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуанклава. Так, в июне судно "Мадлин" направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту.
испания
мадрид
израиль
в мире, испания, мадрид, израиль, хосе мануэль альбарес, грета тунберг, флотилия свободы, израильское наступление на город газа
В мире, Испания, Мадрид, Израиль, Хосе Мануэль Альбарес, Грета Тунберг, Флотилия Свободы, Израильское наступление на город Газа
Испания пригрозила Израилю ответом за действия против "Глобальной флотилии"

Альбарес: Испания ответит Израилю на действия против "Глобальной флотилии"

Флаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Flickr / SubtlePanda
Флаг Испании. Архивное фото
МАДРИД, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид ответит на любые действия Израиля против направляющейся в сектор Газа "Глобальной флотилии Сумуда", в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, говорится в пресс-релизе МИД королевства.
"Испания отреагирует на любой акт, который нарушит свободу передвижения, свободу выражения и нормы международного права", - подчеркнул глава МИД, чьи слова приводятся в заявлении ведомства.
Альбарес подчеркнул мирный и гуманитарный характер инициативы, стартовавшей из Барселоны. Он отметил, что Мадрид оказывает дипломатическую и консульскую защиту всем испанским участникам флотилии. Глава МИД также поручил послу в Тунисе провести проверку обстоятельств недавней атаки дрона на суда флотилии в тунисских водах.
Ранее Испания совместно с 16 странами выпустила заявление, в котором выразила обеспокоенность безопасностью участников флотилии и призвала воздержаться от любых незаконных или насильственных действий против нее. В документе отмечалось, что нарушения международного права, включая нападения на суда в международных водах или незаконные задержания, повлекут за собой ответственность.
"Флотилия свободы" по прорыву блокады сектора Газа несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуанклава. Так, в июне судно "Мадлин" направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту.
Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов
9 сентября, 03:07
Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов
