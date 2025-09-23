Рейтинг@Mail.ru
Юрист прокомментировал иск "Мосэнергосбыта" к Галкину* - РИА Новости, 23.09.2025
23:03 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/isk-2043865075.html
Юрист прокомментировал иск "Мосэнергосбыта" к Галкину*
Юрист прокомментировал иск "Мосэнергосбыта" к Галкину* - РИА Новости, 23.09.2025
Юрист прокомментировал иск "Мосэнергосбыта" к Галкину*
АО "Мосэнергосбыт" может требовать с Максима Галкина* задолженность за электричество лишь по договору на период строительства, так как дом в деревне Грязь еще... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T23:03:00+03:00
2025-09-23T23:03:00+03:00
жкх, грязи, россия, москва, александр хаминский, мосэнергосбыт, максим галкин*, московская область (подмосковье)
ЖКХ, Грязи, Россия, Москва, Александр Хаминский, Мосэнергосбыт, Максим Галкин*, Московская область (Подмосковье)
Юрист прокомментировал иск "Мосэнергосбыта" к Галкину*

Хаминский: с Галкина можно требовать долг лишь по договору за время стройки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Максим Галкин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. АО "Мосэнергосбыт" может требовать с Максима Галкина* задолженность за электричество лишь по договору на период строительства, так как дом в деревне Грязь еще строится, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В понедельник в Черемушкинском суде сообщили РИА Новости об иске "Мосэнергосбыта" о неуплате Галкиным* более полумиллиона рублей за электричество. Как уточнили в суде, иск связан с домом в посёлке Грязь. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Такая мера, как приостановление либо ограничение электроэнергии, может быть принята поставщиком услуг в отношении неплательщика, который имеет долг в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за электроэнергию. То есть для приостановления электроснабжения необходимо, чтобы задолженность по оплате данной коммунальной услуги была более суммы двух месячных размеров платы", - пояснил Хаминский.
Юрист обратил внимание на то, что должник также должен быть предупрежден за 20 дней до даты приостановления электроснабжения. При непогашении задолженности по истечении десяти дней со дня введения ограничения на электричество сбытовая компания приостанавливает его подачу.
"Однако эти нормы применимы только к жилому помещению, которое официально зарегистрировано и используется для проживания граждан. Загородный дом Галкина* в деревне Грязь этим требованиям не отвечает. Дом до сих пор не сдан в эксплуатацию, а значит, является просто заброшенной стройкой. Таким образом, электроэнергию он может получать только по договору электроснабжения на период строительства", - подчеркнул Хаминский.
Юрист уточнил, что такой договор временный и заключается для подачи электроэнергии на стройплощадку, пока объект не будет построен.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
