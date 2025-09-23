https://ria.ru/20250923/iran-2043847459.html
Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи
Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи - РИА Новости, 23.09.2025
Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи
Переговоры с США в настоящий момент не принесут Тегерану пользу, а только нанесут ущерб, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:24:00+03:00
2025-09-23T20:24:00+03:00
2025-09-23T20:24:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101076/84/1010768473_0:22:2000:1147_1920x0_80_0_0_4a043d8e325c2f9223ceccc079d352ef.jpg
ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Переговоры с США в настоящий момент не принесут Тегерану пользу, а только нанесут ущерб, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Переговоры с правительством США национальным интересам Ирана никакой помощи не окажут, никакой пользы для нас не принесут, ни от какого зла нас не защитят", - сказал он. Хаменени добавил, что переговоры с США в настоящих условиях несут для Ирана невосполнимый ущерб.
https://ria.ru/20250922/iran-2043601161.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101076/84/1010768473_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_b44e5a8cc0660089c4cbeda32ef6f764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), али хаменеи
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи
Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи
Хаменеи: переговоры с США в настоящий момент не принесут Тегерану пользу