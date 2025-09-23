https://ria.ru/20250923/iran-2043847459.html

Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи

Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи - РИА Новости, 23.09.2025

Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи

Переговоры с США в настоящий момент не принесут Тегерану пользу, а только нанесут ущерб, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 23.09.2025

ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Переговоры с США в настоящий момент не принесут Тегерану пользу, а только нанесут ущерб, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Переговоры с правительством США национальным интересам Ирана никакой помощи не окажут, никакой пользы для нас не принесут, ни от какого зла нас не защитят", - сказал он. Хаменени добавил, что переговоры с США в настоящих условиях несут для Ирана невосполнимый ущерб.

