Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи - РИА Новости, 23.09.2025
20:24 23.09.2025
Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи
Переговоры с США в настоящий момент не принесут Тегерану пользу, а только нанесут ущерб, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. РИА Новости, 23.09.2025
в мире
сша
иран
тегеран (город)
али хаменеи
ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Переговоры с США в настоящий момент не принесут Тегерану пользу, а только нанесут ущерб, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Переговоры с правительством США национальным интересам Ирана никакой помощи не окажут, никакой пользы для нас не принесут, ни от какого зла нас не защитят", - сказал он. Хаменени добавил, что переговоры с США в настоящих условиях несут для Ирана невосполнимый ущерб.
сша
иран
тегеран (город)
в мире, сша, иран, тегеран (город), али хаменеи
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи
Переговоры с США в настоящее время не принесут Ирану пользу, заявил Хаменеи

Хаменеи: переговоры с США в настоящий момент не принесут Тегерану пользу

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Переговоры с США в настоящий момент не принесут Тегерану пользу, а только нанесут ущерб, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Переговоры с правительством США национальным интересам Ирана никакой помощи не окажут, никакой пользы для нас не принесут, ни от какого зла нас не защитят", - сказал он.
Хаменени добавил, что переговоры с США в настоящих условиях несут для Ирана невосполнимый ущерб.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном
Вчера, 19:09
 
В миреСШАИранТегеран (город)Али Хаменеи
 
 
