Провокации израильтян провоцируют религиозную войну, считают в Иорадании
Провокации израильтян провоцируют религиозную войну, считают в Иорадании
2025-09-23T20:19:00+03:00
в мире
иерусалим
иордания
израиль
абдалла ii
оон
БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Провокации израильтян вокруг комплекса мечети аль-Аксы в Иерусалиме могут спровоцировать религиозную войну, которая выйдет далеко за пределы Ближневосточного региона, заявил король Иордании Абдалла II выступая с трибуны ГА ООН. "Враждебная риторика Израиля, призывающая к атакам на мечети аль-Акса, развяжет религиозную войну, которая выйдет далеко за пределы региона и приведет к тотальному столкновению, которого не сможет избежать ни одна страна. Сколько времени пройдет, пока мы не будем требовать от всех стран одинаковых стандартов? Сколько времени пройдет, пока мы не признаем палестинцев народом, стремящемся к тому же, к чему стремимся мы с вами?" - сказал иорданский король.
иерусалим
иордания
израиль
В мире, Иерусалим, Иордания, Израиль, Абдалла II, ООН
