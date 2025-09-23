Рейтинг@Mail.ru
23.09.2025
Провокации израильтян провоцируют религиозную войну, считают в Иорадании
Провокации израильтян провоцируют религиозную войну, считают в Иорадании - РИА Новости, 23.09.2025
Провокации израильтян провоцируют религиозную войну, считают в Иорадании
Провокации израильтян вокруг комплекса мечети аль-Аксы в Иерусалиме могут спровоцировать религиозную войну, которая выйдет далеко за пределы Ближневосточного... РИА Новости, 23.09.2025
БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Провокации израильтян вокруг комплекса мечети аль-Аксы в Иерусалиме могут спровоцировать религиозную войну, которая выйдет далеко за пределы Ближневосточного региона, заявил король Иордании Абдалла II выступая с трибуны ГА ООН. "Враждебная риторика Израиля, призывающая к атакам на мечети аль-Акса, развяжет религиозную войну, которая выйдет далеко за пределы региона и приведет к тотальному столкновению, которого не сможет избежать ни одна страна. Сколько времени пройдет, пока мы не будем требовать от всех стран одинаковых стандартов? Сколько времени пройдет, пока мы не признаем палестинцев народом, стремящемся к тому же, к чему стремимся мы с вами?" - сказал иорданский король.
Провокации израильтян провоцируют религиозную войну, считают в Иорадании

Абдалла II: провокации израильтян могут спровоцировать религиозную войну

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн
Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Hannah McKay/Pool
Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн . Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Провокации израильтян вокруг комплекса мечети аль-Аксы в Иерусалиме могут спровоцировать религиозную войну, которая выйдет далеко за пределы Ближневосточного региона, заявил король Иордании Абдалла II выступая с трибуны ГА ООН.
"Враждебная риторика Израиля, призывающая к атакам на мечети аль-Акса, развяжет религиозную войну, которая выйдет далеко за пределы региона и приведет к тотальному столкновению, которого не сможет избежать ни одна страна. Сколько времени пройдет, пока мы не будем требовать от всех стран одинаковых стандартов? Сколько времени пройдет, пока мы не признаем палестинцев народом, стремящемся к тому же, к чему стремимся мы с вами?" - сказал иорданский король.
Эрдоган заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности
