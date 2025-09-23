Рейтинг@Mail.ru
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов
23:03 23.09.2025
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов
Индийская корпорация Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, купила у России нефть на сумму порядка $33 млрд, пишет The... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Индийская корпорация Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, купила у России нефть на сумму порядка $33 млрд, пишет The Washington Post."Увеличение закупок индийской стороной российской нефти после 2022 года способствовало стабилизации мировых рынков и предотвратило кризисы поставок", — заявил представитель корпорации.С февраля 2022 года Reliance Industries закупила у России нефть на сумму около 33 миллиардов долларов. Компания при этом получила значительную прибыль благодаря выгодной сделке. Reliance перерабатывает сырье в дизель и бензин, которые используются в Индии и экспортируются в Европу и другие регионы, отмечается в материале.В августе Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт товаров из Индии размером 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% — это один из самых высоких тарифов, введенных Вашингтоном. Решение связано с ростом объемов закупок российской нефти Нью-Дели — по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Индии ограничить пошлины на уровне 15%.В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и поиску компромисса. Власти также отмечают, что критика Вашингтона носит избирательный характер, так как Китай и Евросоюз продолжают закупать российскую нефть.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Индийская корпорация Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, купила у России нефть на сумму порядка $33 млрд, пишет The Washington Post.
"Увеличение закупок индийской стороной российской нефти после 2022 года способствовало стабилизации мировых рынков и предотвратило кризисы поставок", — заявил представитель корпорации.
С февраля 2022 года Reliance Industries закупила у России нефть на сумму около 33 миллиардов долларов. Компания при этом получила значительную прибыль благодаря выгодной сделке. Reliance перерабатывает сырье в дизель и бензин, которые используются в Индии и экспортируются в Европу и другие регионы, отмечается в материале.
В августе Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт товаров из Индии размером 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% — это один из самых высоких тарифов, введенных Вашингтоном. Решение связано с ростом объемов закупок российской нефти Нью-Дели — по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Индии ограничить пошлины на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и поиску компромисса. Власти также отмечают, что критика Вашингтона носит избирательный характер, так как Китай и Евросоюз продолжают закупать российскую нефть.
