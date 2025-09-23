Рейтинг@Mail.ru
В ЗАГСе назвали самые популярные имена детей в Москве в 2025 году
23.09.2025
10:21 23.09.2025
В ЗАГСе назвали самые популярные имена детей в Москве в 2025 году
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Анна и Михаил являются самыми популярными именами для детей в этом году в Москве, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. "За девять месяцев 2025 года топ популярных зарегистрированных женских имен выглядит так: Анна - 1257, София - 1231, Мария - 1207. То есть особых изменений в тройке самых востребованных имен для новорожденных девочек с 2024 года практически не произошло. Напомню, по итогам 2024 года первое место заняло имя София, второе – Анна, а третье – Мария", - рассказала Уханева. По ее словам, имена Анна и Мария уверенно держатся в топ-10 популярных имен уже около 50 лет. Имя Софья (София) появилось в рейтинге популярных имен в 2004 году и стремительно поднялось наверх. Так, в 2010 году оно заняло лидирующую позицию и уже 14 лет, если смотреть на итоги года, уверенно держится на ней. "Неизменной с прошлого года остается тройка популярных мужских имен. За девять месяцев этого года топ-3 зарегистрированных имен среди новорожденных мальчиков: Михаил - 1671, Александр - 1593 и Лев - 1231. Имя Лев впервые вошло в топ-3 популярных имен среди новорожденных мальчиков в столице в прошлом году, сместив имя Максим. Имя Александр возглавляло топ мужских имен с 1981 года по 2023 год включительно, уступив это почетное место только однажды: в 2012 году самым популярным стало имя Артём", - добавила Уханева.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Анна и Михаил являются самыми популярными именами для детей в этом году в Москве, сообщила в интервью РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
"За девять месяцев 2025 года топ популярных зарегистрированных женских имен выглядит так: Анна - 1257, София - 1231, Мария - 1207. То есть особых изменений в тройке самых востребованных имен для новорожденных девочек с 2024 года практически не произошло. Напомню, по итогам 2024 года первое место заняло имя София, второе – Анна, а третье – Мария", - рассказала Уханева.
