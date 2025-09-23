https://ria.ru/20250923/harkov-2043862714.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:40:00+03:00
2025-09-23T22:40:00+03:00
2025-09-23T23:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
игорь терехов
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное"."Пятнадцать взрывов прозвучали в Харькове", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Позже телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе, который стал 16-м во вторник. В течение дня о взрывах сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В области объявили воздушную тревогу. По сообщению издания "Страна.ua", в городе начались перебои с электроснабжением.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Военные бьют по местам расположения личного состава противника, техники и иностранных наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
харьков
