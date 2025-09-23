https://ria.ru/20250923/guterrish-2043851680.html
Гутерреш обсудил с Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека ООН
Гутерреш обсудил с Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Гутерреш обсудил с Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом США Дональдом Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека, не приводя конкретных подробностей. РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом США Дональдом Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека, не приводя конкретных подробностей."Они обсудили текущие международные события, в частности, в связи с войной в Украине. Генеральный секретарь признал усилия президента Трампа по урегулированию конфликтов по всему миру и выразил готовность ООН сотрудничать с США в стремлении к миру", – сказали там.Встреча Гутерреша и Трампа прошла на полях ГА ООН.
Гутерреш обсудил с Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека ООН
