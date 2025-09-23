Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш обсудил с Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека ООН
20:59 23.09.2025 (обновлено: 21:03 23.09.2025)
Гутерреш обсудил с Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом США Дональдом Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека, не приводя конкретных подробностей.
ООН, 23 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом США Дональдом Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека, не приводя конкретных подробностей."Они обсудили текущие международные события, в частности, в связи с войной в Украине. Генеральный секретарь признал усилия президента Трампа по урегулированию конфликтов по всему миру и выразил готовность ООН сотрудничать с США в стремлении к миру", – сказали там.Встреча Гутерреша и Трампа прошла на полях ГА ООН.
в мире, украина, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, оон
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН
ООН, 23 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом США Дональдом Трампом конфликт на Украине, заявили в офисе генсека, не приводя конкретных подробностей.
"Они обсудили текущие международные события, в частности, в связи с войной в Украине. Генеральный секретарь признал усилия президента Трампа по урегулированию конфликтов по всему миру и выразил готовность ООН сотрудничать с США в стремлении к миру", – сказали там.
Встреча Гутерреша и Трампа прошла на полях ГА ООН.
Трамп пока не готов ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
