Экс-помощница Байдена назвала огромной честью получение гражданства России

Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид назвала в беседе с RT честью получение российского гражданства. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T04:46:00+03:00
2025-09-23T04:46:00+03:00
2025-09-23T09:01:00+03:00
россия
сша
джо байден
в мире
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид назвала в беседе с RT честью получение российского гражданства."Быть гражданкой России для меня огромная честь", — отметила собеседница телеканала.Рид также заявила, что будет активно изучать русский язык."Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства", — добавила она.Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Он называет ее утверждения ложными. В апреле 2023 года, когда действующий на тот момент президент заявил о выдвижении на новый срок, американка и ее семья стали получать угрозы. Позже она переехала в Россию, опасаясь также преследования за интервью Первому каналу, который находится под санкциями в США.
россия
сша
