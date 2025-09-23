Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощница Байдена назвала огромной честью получение гражданства России
04:46 23.09.2025 (обновлено: 09:01 23.09.2025)
Экс-помощница Байдена назвала огромной честью получение гражданства России
Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид назвала в беседе с RT честью получение российского гражданства. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид назвала в беседе с RT честью получение российского гражданства."Быть гражданкой России для меня огромная честь", — отметила собеседница телеканала.Рид также заявила, что будет активно изучать русский язык."Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства", — добавила она.Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Он называет ее утверждения ложными. В апреле 2023 года, когда действующий на тот момент президент заявил о выдвижении на новый срок, американка и ее семья стали получать угрозы. Позже она переехала в Россию, опасаясь также преследования за интервью Первому каналу, который находится под санкциями в США.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПисатель и публицист Тара Рид
Писатель и публицист Тара Рид - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Писатель и публицист Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид назвала в беседе с RT честью получение российского гражданства.
"Быть гражданкой России для меня огромная честь", — отметила собеседница телеканала.
В понедельник президент Владимир Путин своим указом предоставил гражданство американке, которая была помощницей Байдена в сенате.

Рид также заявила, что будет активно изучать русский язык.
"Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства", — добавила она.
Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Он называет ее утверждения ложными. В апреле 2023 года, когда действующий на тот момент президент заявил о выдвижении на новый срок, американка и ее семья стали получать угрозы. Позже она переехала в Россию, опасаясь также преследования за интервью Первому каналу, который находится под санкциями в США.
