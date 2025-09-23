Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией в полночь со среды на четверг, сообщает канцелярия польского премьера.
Польский премьер Дональд Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг, документ будет подписан во вторник. Он связал решение об открытии границы с окончанием российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также глава польского правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь.
"Важная информация! Министр Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. Движение будет восстановлено в полночь со среды на четверг", - говорится в сообщении канцелярии.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября.
На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии, и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.
