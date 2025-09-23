Рейтинг@Mail.ru
В сейме Польши потребовали от властей открыть границу с Белоруссией - РИА Новости, 23.09.2025
12:57 23.09.2025 (обновлено: 16:14 23.09.2025)
В сейме Польши потребовали от властей открыть границу с Белоруссией
ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак потребовал от правительства немедленно открыть границу с Белоруссией. "Наши требования касаются более тысячи грузовиков. Трудно поверить, что польские грузовики и польские граждане оказались в заложниках из-за решения польского правительства", — сказал он на пресс-конференции. По словам вице-спикера, закрытие границы не работает как санкция против Белоруссии, движение товаров и так идет через Балтийские страны. Потери от простоя одного грузовика составляют тысячу евро в день, добавил Босак, призвав премьер-министра Дональда Туска признать ошибки и открыть границу. "Польша не может быть мачехой для своих граждан, для своих перевозчиков, для своих предпринимателей. Она должна быть безопасной гаванью для своих людей", — заключил парламентарий. Депутат сейма Витольд Туманович, со своей стороны, отметил, что закрытие границы ударило не только по перевозчикам. "Многие предприниматели хотят получить товары, отправить товары. Еще немного, и они будут вынуждены увольнять работников", — сказал он. Представитель Комитета защиты предпринимателей Рафал Меклер продемонстрировал список польских грузовиков, зарегистрированных на выезд из Белоруссии. "На данный момент это 1039 машин. Цифра 1500, которую дает белорусская сторона, правдоподобна, ибо регистрация в очереди связана с оплатой, а некоторые перевозчики не торопятся платить, не зная, смогут ли выехать", — уточнил он. По словам Меклера, стоимость грузовиков и товаров, застрявших в Белоруссии, оценивается примерно в 200 миллионов евро. При этом он сомневается, что закрытие границы положительно скажется на безопасности Польши. "Подумайте, как на логистические возможности российской или белорусской армии могут повлиять полторы тысячи грузовиков, которые могут быть конфискованы", — сказал Меклер. Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Туск объяснил это "интересами безопасности" на фоне активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения завершились 16 сентября, но когда Польша откроет границу, неизвестно. При этом с белорусской территории не успели выехать около полутора тысяч польских грузовиков. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить разрешение еще на десять дней.
© AP Photo / Matthias SchraderОчередь из грузовых машин на польско-белорусской границе
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак потребовал от правительства немедленно открыть границу с Белоруссией.
"Наши требования касаются более тысячи грузовиков. Трудно поверить, что польские грузовики и польские граждане оказались в заложниках из-за решения польского правительства", — сказал он на пресс-конференции.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Белоруссия не хочет воевать с Польшей, заявил Хренин
21 сентября, 14:11
По словам вице-спикера, закрытие границы не работает как санкция против Белоруссии, движение товаров и так идет через Балтийские страны.
Потери от простоя одного грузовика составляют тысячу евро в день, добавил Босак, призвав премьер-министра Дональда Туска признать ошибки и открыть границу.
"Польша не может быть мачехой для своих граждан, для своих перевозчиков, для своих предпринимателей. Она должна быть безопасной гаванью для своих людей", — заключил парламентарий.
Депутат сейма Витольд Туманович, со своей стороны, отметил, что закрытие границы ударило не только по перевозчикам.
"Многие предприниматели хотят получить товары, отправить товары. Еще немного, и они будут вынуждены увольнять работников", — сказал он.
Представитель Комитета защиты предпринимателей Рафал Меклер продемонстрировал список польских грузовиков, зарегистрированных на выезд из Белоруссии.
Тоннель под землей, прорытый нелегальными мигрантами с целью попасть из Белоруссии в Польшу - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Нелегалы прорыли тоннель, пытаясь попасть из Белоруссии в Польшу
20 сентября, 15:46
"На данный момент это 1039 машин. Цифра 1500, которую дает белорусская сторона, правдоподобна, ибо регистрация в очереди связана с оплатой, а некоторые перевозчики не торопятся платить, не зная, смогут ли выехать", — уточнил он.
По словам Меклера, стоимость грузовиков и товаров, застрявших в Белоруссии, оценивается примерно в 200 миллионов евро.
При этом он сомневается, что закрытие границы положительно скажется на безопасности Польши.
"Подумайте, как на логистические возможности российской или белорусской армии могут повлиять полторы тысячи грузовиков, которые могут быть конфискованы", — сказал Меклер.
Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Туск объяснил это "интересами безопасности" на фоне активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения завершились 16 сентября, но когда Польша откроет границу, неизвестно.
При этом с белорусской территории не успели выехать около полутора тысяч польских грузовиков. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить разрешение еще на десять дней.
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Закрытие границы с Белоруссией ударит по торговле ЕС с Китаем, пишут СМИ
18 сентября, 12:24
 
