СК завершил расследование дела Гозмана* о пропаганде терроризма

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Завершено расследование дела политика Леонида Гозмана*, обвиняемого в пропаганде терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении Леонида Гозмана*. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2023 году Гозман* дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки призывов к террористической деятельности в РФ, а также пропаганды терроризма. Подчеркивается, что следствием был проведен большой объём следственных и процессуальных действий, в том числе комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза.Ранее Гозман* был заочно осужден судом за фейки о ВС РФ, он был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

