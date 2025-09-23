https://ria.ru/20250923/gostekh-2043761543.html

Мишустину представили обновленную платформу "Гостех 2.0"

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко представил председателю правительства Михаилу Мишустину обновленный формат работы платформы "Гостех 2.0": ее преимуществами станут полная автоматизация процедур заказа государственных информационных систем, а также создание конкурентной среды, сообщили журналистам в аппарате Григоренко по итогам стратегической сессии под руководством Мишустина. "В ходе мероприятия был представлен обновленный формат работы платформы – "Гостех 2.0". Ее ключевыми преимуществами станут полная автоматизация процедур заказа государственных информационных систем, а также создание конкурентной среды за счет включения в платформу IT-решений от различных российских разработчиков", - говорится в сообщении. Как отметил Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата, "ГосТех 2.0" позволит быстрее и проще создавать новые сервисы и обеспечивать высокий уровень их безопасности. "Наша цель – сделать государственные цифровые решения максимально эффективными и удобными для граждан и бизнеса", – добавил он. Проект "ГосТех" стартовал в 2020 году. В настоящее время развитие платформы подразумевает интеграцию современных технологий для повышения эффективности и автоматизации процесса разработки госсервисов. В рамках "Гостеха" планируется создание специального кластера для работы с большими языковыми моделями и внедрения искусственного интеллекта в государственные сервисы. На сегодняшний день на платформе функционирует 52 ведомственные и региональные системы и сервисы. Порядка 30 сервисов находятся на этапе разработки.

