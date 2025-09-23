Рейтинг@Mail.ru
Мишустину представили обновленную платформу "Гостех 2.0" - РИА Новости, 23.09.2025
14:58 23.09.2025
Мишустину представили обновленную платформу "Гостех 2.0"
Мишустину представили обновленную платформу "Гостех 2.0" - РИА Новости, 23.09.2025
Мишустину представили обновленную платформу "Гостех 2.0"
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко представил председателю правительства Михаилу Мишустину обновленный формат работы платформы "Гостех 2.0": ее преимуществами... РИА Новости, 23.09.2025
технологии
россия
дмитрий григоренко
михаил мишустин
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко представил председателю правительства Михаилу Мишустину обновленный формат работы платформы "Гостех 2.0": ее преимуществами станут полная автоматизация процедур заказа государственных информационных систем, а также создание конкурентной среды, сообщили журналистам в аппарате Григоренко по итогам стратегической сессии под руководством Мишустина. "В ходе мероприятия был представлен обновленный формат работы платформы – "Гостех 2.0". Ее ключевыми преимуществами станут полная автоматизация процедур заказа государственных информационных систем, а также создание конкурентной среды за счет включения в платформу IT-решений от различных российских разработчиков", - говорится в сообщении. Как отметил Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата, "ГосТех 2.0" позволит быстрее и проще создавать новые сервисы и обеспечивать высокий уровень их безопасности. "Наша цель – сделать государственные цифровые решения максимально эффективными и удобными для граждан и бизнеса", – добавил он. Проект "ГосТех" стартовал в 2020 году. В настоящее время развитие платформы подразумевает интеграцию современных технологий для повышения эффективности и автоматизации процесса разработки госсервисов. В рамках "Гостеха" планируется создание специального кластера для работы с большими языковыми моделями и внедрения искусственного интеллекта в государственные сервисы. На сегодняшний день на платформе функционирует 52 ведомственные и региональные системы и сервисы. Порядка 30 сервисов находятся на этапе разработки.
технологии, россия, дмитрий григоренко, михаил мишустин
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин
Мишустину представили обновленную платформу "Гостех 2.0"

Григоренко представил Мишустину обновленный формат работы платформы "Гостех 2.0"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко представил председателю правительства Михаилу Мишустину обновленный формат работы платформы "Гостех 2.0": ее преимуществами станут полная автоматизация процедур заказа государственных информационных систем, а также создание конкурентной среды, сообщили журналистам в аппарате Григоренко по итогам стратегической сессии под руководством Мишустина.
«
"В ходе мероприятия был представлен обновленный формат работы платформы – "Гостех 2.0". Ее ключевыми преимуществами станут полная автоматизация процедур заказа государственных информационных систем, а также создание конкурентной среды за счет включения в платформу IT-решений от различных российских разработчиков", - говорится в сообщении.
Как отметил Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата, "ГосТех 2.0" позволит быстрее и проще создавать новые сервисы и обеспечивать высокий уровень их безопасности. "Наша цель – сделать государственные цифровые решения максимально эффективными и удобными для граждан и бизнеса", – добавил он.
Проект "ГосТех" стартовал в 2020 году. В настоящее время развитие платформы подразумевает интеграцию современных технологий для повышения эффективности и автоматизации процесса разработки госсервисов. В рамках "Гостеха" планируется создание специального кластера для работы с большими языковыми моделями и внедрения искусственного интеллекта в государственные сервисы.
На сегодняшний день на платформе функционирует 52 ведомственные и региональные системы и сервисы. Порядка 30 сервисов находятся на этапе разработки.
