Рейтинг@Mail.ru
Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/gosduma-2043767108.html
Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите
Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите - РИА Новости, 23.09.2025
Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите
Госдума приняла закон о ратификации протокола № 3 к межправительственному соглашению с Турцией о предоставлении ей Россией государственного экспортного кредита... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:17:00+03:00
2025-09-23T15:17:00+03:00
экономика
турция
россия
москва
владимир колычев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации протокола № 3 к межправительственному соглашению с Турцией о предоставлении ей Россией государственного экспортного кредита и протокола, вносящего изменения в это соглашение. Протоколы подписаны в Москве 24 декабря и в Анкаре 26 декабря 2024 года. "Протоколы были разработаны и подписаны в конце прошлого года в целях преодоления сложностей с платежами в долларах США в рамках исполнения Турцией своих платежных обязательств перед Россией", - сообщил на заседании Госдумы заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев. В рамках протоколов, по его словам, признается надлежащим исполнение турецкой стороной просроченных обязательств по кредиту в 2024 году. "Соответствующие платежи были уплачены в конце прошлого года, и в связи с этим также предлагается не накладывать на турецкую сторону штрафные санкции", - пояснил замминистра. Комитет Госдумы по международным делам считает, что ратификация протоколов в полной мере отвечает интересам России и будет способствовать сохранению и развитию торгово-экономических связей с Турцией, а также развитию благоприятного инвестиционного климата в российско-турецких отношениях.
https://ria.ru/20250919/turtsija-2042882199.html
турция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, москва, владимир колычев, госдума рф
Экономика, Турция, Россия, Москва, Владимир Колычев, Госдума РФ
Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите

Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией об экспортном кредите

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации протокола № 3 к межправительственному соглашению с Турцией о предоставлении ей Россией государственного экспортного кредита и протокола, вносящего изменения в это соглашение.
Протоколы подписаны в Москве 24 декабря и в Анкаре 26 декабря 2024 года.
"Протоколы были разработаны и подписаны в конце прошлого года в целях преодоления сложностей с платежами в долларах США в рамках исполнения Турцией своих платежных обязательств перед Россией", - сообщил на заседании Госдумы заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.
В рамках протоколов, по его словам, признается надлежащим исполнение турецкой стороной просроченных обязательств по кредиту в 2024 году. "Соответствующие платежи были уплачены в конце прошлого года, и в связи с этим также предлагается не накладывать на турецкую сторону штрафные санкции", - пояснил замминистра.
Комитет Госдумы по международным делам считает, что ратификация протоколов в полной мере отвечает интересам России и будет способствовать сохранению и развитию торгово-экономических связей с Турцией, а также развитию благоприятного инвестиционного климата в российско-турецких отношениях.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Турции оценили идею создать альянс с Россией и Китаем
19 сентября, 06:53
 
ЭкономикаТурцияРоссияМоскваВладимир КолычевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала