https://ria.ru/20250923/gosduma-2043767108.html

Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите

Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите - РИА Новости, 23.09.2025

Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите

Госдума приняла закон о ратификации протокола № 3 к межправительственному соглашению с Турцией о предоставлении ей Россией государственного экспортного кредита... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:17:00+03:00

2025-09-23T15:17:00+03:00

2025-09-23T15:17:00+03:00

экономика

турция

россия

москва

владимир колычев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации протокола № 3 к межправительственному соглашению с Турцией о предоставлении ей Россией государственного экспортного кредита и протокола, вносящего изменения в это соглашение. Протоколы подписаны в Москве 24 декабря и в Анкаре 26 декабря 2024 года. "Протоколы были разработаны и подписаны в конце прошлого года в целях преодоления сложностей с платежами в долларах США в рамках исполнения Турцией своих платежных обязательств перед Россией", - сообщил на заседании Госдумы заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев. В рамках протоколов, по его словам, признается надлежащим исполнение турецкой стороной просроченных обязательств по кредиту в 2024 году. "Соответствующие платежи были уплачены в конце прошлого года, и в связи с этим также предлагается не накладывать на турецкую сторону штрафные санкции", - пояснил замминистра. Комитет Госдумы по международным делам считает, что ратификация протоколов в полной мере отвечает интересам России и будет способствовать сохранению и развитию торгово-экономических связей с Турцией, а также развитию благоприятного инвестиционного климата в российско-турецких отношениях.

https://ria.ru/20250919/turtsija-2042882199.html

турция

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, турция, россия, москва, владимир колычев, госдума рф