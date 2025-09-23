https://ria.ru/20250923/gosduma-2043767108.html
Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите
Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите - РИА Новости, 23.09.2025
Госдума ратифицировала протоколы к соглашению с Турцией о кредите
Госдума приняла закон о ратификации протокола № 3 к межправительственному соглашению с Турцией о предоставлении ей Россией государственного экспортного кредита... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации протокола № 3 к межправительственному соглашению с Турцией о предоставлении ей Россией государственного экспортного кредита и протокола, вносящего изменения в это соглашение. Протоколы подписаны в Москве 24 декабря и в Анкаре 26 декабря 2024 года. "Протоколы были разработаны и подписаны в конце прошлого года в целях преодоления сложностей с платежами в долларах США в рамках исполнения Турцией своих платежных обязательств перед Россией", - сообщил на заседании Госдумы заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев. В рамках протоколов, по его словам, признается надлежащим исполнение турецкой стороной просроченных обязательств по кредиту в 2024 году. "Соответствующие платежи были уплачены в конце прошлого года, и в связи с этим также предлагается не накладывать на турецкую сторону штрафные санкции", - пояснил замминистра. Комитет Госдумы по международным делам считает, что ратификация протоколов в полной мере отвечает интересам России и будет способствовать сохранению и развитию торгово-экономических связей с Турцией, а также развитию благоприятного инвестиционного климата в российско-турецких отношениях.
