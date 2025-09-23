Рейтинг@Mail.ru
01:16 23.09.2025 (обновлено: 06:08 23.09.2025)
В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из транспорта
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением запретить принудительно высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд", — сказано в письме.В обращении Лантратова напомнила, что действующим законодательством установлен запрет на принудительную высадку из транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы, следующих без сопровождающих лиц и не подтвердивших оплату проезда либо право на льготный проезд. Она отметила, что подобная законодательная защита должна распространяться и на другие категории граждан, находящихся в уязвимом положении, в частности, на пожилых людей. Принятие данной инициативы, по мнению депутата, позволит обеспечить дополнительную защиту прав и интересов пожилых граждан, повысить уровень их социальной защищенности и предотвратить ситуации, создающие риски для их жизни и здоровья. "Особенно актуально об этом говорить накануне Международного дня пожилых людей. Данная мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем", — сказала Лантратова РИА Новости.
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из транспорта

В ГД хотят запретить принудительную высадку пенсионеров из транспорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением запретить принудительно высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд", — сказано в письме.

В обращении Лантратова напомнила, что действующим законодательством установлен запрет на принудительную высадку из транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы, следующих без сопровождающих лиц и не подтвердивших оплату проезда либо право на льготный проезд. Она отметила, что подобная законодательная защита должна распространяться и на другие категории граждан, находящихся в уязвимом положении, в частности, на пожилых людей.
Принятие данной инициативы, по мнению депутата, позволит обеспечить дополнительную защиту прав и интересов пожилых граждан, повысить уровень их социальной защищенности и предотвратить ситуации, создающие риски для их жизни и здоровья.
"Особенно актуально об этом говорить накануне Международного дня пожилых людей. Данная мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем", — сказала Лантратова РИА Новости.
