https://ria.ru/20250923/gosduma-2043642617.html

В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из транспорта

В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из транспорта - РИА Новости, 23.09.2025

В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из транспорта

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру внутренних дел... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T01:16:00+03:00

2025-09-23T01:16:00+03:00

2025-09-23T06:08:00+03:00

общество

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением запретить принудительно высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд", — сказано в письме.В обращении Лантратова напомнила, что действующим законодательством установлен запрет на принудительную высадку из транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы, следующих без сопровождающих лиц и не подтвердивших оплату проезда либо право на льготный проезд. Она отметила, что подобная законодательная защита должна распространяться и на другие категории граждан, находящихся в уязвимом положении, в частности, на пожилых людей. Принятие данной инициативы, по мнению депутата, позволит обеспечить дополнительную защиту прав и интересов пожилых граждан, повысить уровень их социальной защищенности и предотвратить ситуации, создающие риски для их жизни и здоровья. "Особенно актуально об этом говорить накануне Международного дня пожилых людей. Данная мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем", — сказала Лантратова РИА Новости.

https://ria.ru/20250922/gosduma-2043592504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, россия