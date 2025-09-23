"Призывают идти на жертвы". СМИ рассказали о крахе Германии из-за Украины
AgoraVox: в Германии осуждают помощь Украине, популярность правых сил растет
Акция протеста у Бранденбургских ворот в Берлине.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Германии растет популярность правых сил на фоне падения уровня жизни и недовольства из-за помощи Украине, сообщило французское издание AgoraVox.
"Дела у Германии идут не очень. Телерадиокомпания ARD сообщила, что канцлер Фридрих Мерц объявил о крахе модели государства всеобщего благосостояния, заявив, что такая социальная система больше не является финансово жизнеспособной. Эти слова прозвучали в тот момент, когда граждан Германии призывают идти на жертвы, чтобы поддержать амбиции Зеленского", — говорится в материале.
Уточняется, что Германия сейчас переживает самый продолжительный период экономической рецессии с момента образования ФРГ: уже третий год подряд не наблюдается роста экономики, доходы остаются на прежнем уровне. При этом растет безработица, а в казну поступает все меньше социальных взносов и налогов.
Автор подчеркивает, что это усиливает общественное недовольство и повышает популярность партии "Альтернатива для Германии", а также крайне левых сил. АдГ занимает первые места в опросах населения и пользуется широкой поддержкой в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. На национальном уровне партия также набирает популярность. Прошедшие 23 февраля федеральные выборы были крайне успешны для партии: она набрала рекордные 20,8%, удвоив результаты по сравнению с предыдущим голосованием. Впервые в истории ФРГ ультраправая партия стала второй политической силой в парламенте.
В последние месяцы усиливаются противоречия относительно поддержки Киева среди западных союзников, поскольку ее перестают рассматривать как благотворительность.
В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине. Законопроект носит временный характер и должен приниматься заново каждые полгода.
Ранее в США заявляли о намерении исключить из оборонного бюджета на 2026 год расходы на военную помощь другим странам, включая 600 миллионов долларов для Киева.
Россия неоднократно заявляла, что, поставляя вооружения Украине, Запад "играет с огнем". Эта "помощь" лишь мешает урегулированию конфликта. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружениями для Киева Москва будет считать законными целями.
