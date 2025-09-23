Рейтинг@Mail.ru
На фестивале в Геленджике исполнили песню Анны Герман
21:33 23.09.2025
На фестивале в Геленджике исполнили песню Анны Герман
2025-09-23T21:33:00+03:00
2025-09-23T21:33:00+03:00
культура
геленджик
даниил крамер
дмитрий киселев
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб исполнили песню Анны Герман "Город влюбленных" на международном джазовом фестивале "Геленджик - Молодое", передает корреспондент РИА Новости. Вечером во вторник для зрителей сыграли: на рояле - Даниил Крамер, на басу - Дарья Чернакова, а на ударных - Омар Саидов. Вокальную партию исполнила Екатерина Готлиб. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
геленджик
геленджик, даниил крамер, дмитрий киселев
Культура, Геленджик, Даниил Крамер, Дмитрий Киселев
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб исполнили песню Анны Герман "Город влюбленных" на международном джазовом фестивале "Геленджик - Молодое", передает корреспондент РИА Новости.
Вечером во вторник для зрителей сыграли: на рояле - Даниил Крамер, на басу - Дарья Чернакова, а на ударных - Омар Саидов. Вокальную партию исполнила Екатерина Готлиб.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Культура Геленджик Даниил Крамер Дмитрий Киселев
 
 
