https://ria.ru/20250923/german-2043854910.html

На фестивале в Геленджике исполнили песню Анны Герман

На фестивале в Геленджике исполнили песню Анны Герман - РИА Новости, 23.09.2025

На фестивале в Геленджике исполнили песню Анны Герман

Трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб исполнили песню Анны Герман "Город влюбленных" на международном джазовом... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T21:33:00+03:00

2025-09-23T21:33:00+03:00

2025-09-23T21:33:00+03:00

культура

геленджик

даниил крамер

дмитрий киселев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746587920_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_120f05232bc82cbdc6888a44660782cc.jpg

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб исполнили песню Анны Герман "Город влюбленных" на международном джазовом фестивале "Геленджик - Молодое", передает корреспондент РИА Новости. Вечером во вторник для зрителей сыграли: на рояле - Даниил Крамер, на басу - Дарья Чернакова, а на ударных - Омар Саидов. Вокальную партию исполнила Екатерина Готлиб. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838928.html

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, даниил крамер, дмитрий киселев