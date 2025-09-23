https://ria.ru/20250923/german-2043854910.html
На фестивале в Геленджике исполнили песню Анны Герман
На фестивале в Геленджике исполнили песню Анны Герман - РИА Новости, 23.09.2025
На фестивале в Геленджике исполнили песню Анны Герман
Трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб исполнили песню Анны Герман "Город влюбленных" на международном джазовом... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T21:33:00+03:00
2025-09-23T21:33:00+03:00
2025-09-23T21:33:00+03:00
культура
геленджик
даниил крамер
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746587920_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_120f05232bc82cbdc6888a44660782cc.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Трио народного артиста РФ, джазмена Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб исполнили песню Анны Герман "Город влюбленных" на международном джазовом фестивале "Геленджик - Молодое", передает корреспондент РИА Новости. Вечером во вторник для зрителей сыграли: на рояле - Даниил Крамер, на басу - Дарья Чернакова, а на ударных - Омар Саидов. Вокальную партию исполнила Екатерина Готлиб. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838928.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746587920_196:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_0171d06b4d60ecf2ae6a8e7fa04fced2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, даниил крамер, дмитрий киселев
Культура, Геленджик, Даниил Крамер, Дмитрий Киселев
На фестивале в Геленджике исполнили песню Анны Герман
Трио Крамера и Готлиб исполнили песню Анны Герман на фестивале в Геленджике