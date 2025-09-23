https://ria.ru/20250923/gensek-2043782621.html

Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине

Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине

ООН, 23 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш открыл неделю высокого уровня Генассамблеи призывом к миру на Украине."Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и установления справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом, резолюциями ООН и международным правом", — сказал он с трибуны ГА.Гутерреш подчеркнул, что мир становится все более многополярным, это отражает более разнообразный и динамичный глобальный ландшафт.Дебаты состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. После генсекретаря с подиума Генассамблеи произнесет речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок.Звтем выступят мировые лидеры и главы делегаций. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Дональд Трамп.Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.

украина, россия, москва, антониу гутерреш, сергей лавров, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, бразилия, сша, анналена бербок, луис инасиу лула да силва, в мире