Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 23.09.2025 (обновлено: 17:13 23.09.2025)
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине
ООН, 23 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш открыл неделю высокого уровня Генассамблеи призывом к миру на Украине."Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и установления справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом, резолюциями ООН и международным правом", — сказал он с трибуны ГА.Гутерреш подчеркнул, что мир становится все более многополярным, это отражает более разнообразный и динамичный глобальный ландшафт.Дебаты состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. После генсекретаря с подиума Генассамблеи произнесет речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок.Звтем выступят мировые лидеры и главы делегаций. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Дональд Трамп.Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
ООН, 23 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш открыл неделю высокого уровня Генассамблеи призывом к миру на Украине.
"Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и установления справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом, резолюциями ООН и международным правом", — сказал он с трибуны ГА.
Гутерреш подчеркнул, что мир становится все более многополярным, это отражает более разнообразный и динамичный глобальный ландшафт.
Дебаты состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. После генсекретаря с подиума Генассамблеи произнесет речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок.
Звтем выступят мировые лидеры и главы делегаций. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Дональд Трамп.
Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
