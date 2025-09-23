https://ria.ru/20250923/gensek-2043782621.html
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш открыл неделю высокого уровня Генассамблеи призывом к миру на Украине. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:18:00+03:00
2025-09-23T16:18:00+03:00
2025-09-23T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
антониу гутерреш
сергей лавров
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043782074_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_29282db2e44e6bb3a1b8711b99031cde.jpg
ООН, 23 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш открыл неделю высокого уровня Генассамблеи призывом к миру на Украине."Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны добиваться полного прекращения огня и установления справедливого, прочного мира в соответствии с Уставом, резолюциями ООН и международным правом", — сказал он с трибуны ГА.Гутерреш подчеркнул, что мир становится все более многополярным, это отражает более разнообразный и динамичный глобальный ландшафт.Дебаты состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. После генсекретаря с подиума Генассамблеи произнесет речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок.Звтем выступят мировые лидеры и главы делегаций. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и США Дональд Трамп.Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html
https://ria.ru/20250830/ukraina-2038449539.html
украина
россия
москва
бразилия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043782074_168:0:2591:1817_1920x0_80_0_0_c646f572ff7c948921efda0d8fd98515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, антониу гутерреш, сергей лавров, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, бразилия, сша, анналена бербок, луис инасиу лула да силва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Бразилия, США, Анналена Бербок, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине
Генсек ООН Гутерреш призвал к миру на Украине и высоко оценил усилия США