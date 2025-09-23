Президент ДРК призвал признать геноцидом ситуацию на востоке страны

https://ria.ru/20250923/genotsid-2043866129.html

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди призвал международное сообщество признать геноцидом гибель гражданских лиц в конфликте на востоке ДРК. "Слишком часто масштаб трагедий на востоке ДРК приуменьшается, замалчивается, а то и вовсе отрицается. Мы здесь, чтобы нарушить это молчание, представить факты и официально призвать страны-члены ООН к признанию геноцида, совершаемого на территории нашей страны", - заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН лидер ДРК, слова которого передаёт агентство 7SUR7. Ранее постоянный представитель Руанды при ООН Уруджени Бакурамутса заявляла, что выдвигаемые Киншасой обвинения в геноциде на востоке ДРК являются для её страны "Красной линией". Второе августа в ДРК было объявлено днём "Генокоста" – геноцида, вызванного стремлением к получению экономических выгод. В этот день в 1998 году повстанцы Конголезского объединения за демократию (КОД) при поддержке Руанды и Уганды начали наступление на город Гома, что ознаменовало начало Второй конголезской войны, унесшей жизни более шести миллионов человек. Официально конфликт завершился в 2003 году, однако восточные районы ДРК до сих пор охвачены нестабильностью. Боевики "Движения 23 марта" (М23), по данным ООН получающие поддержку от ВС Руанды, контролируют часть провинций Северное и Южное Киву, богатых золотом, оловом и колтаном. Стремление заполучить контроль за этими природными ресурсами конголезские власти считают основной причиной продолжающегося конфликта. Президент ДРК Феликс Чисекеди неоднократно говорил, что будет добиваться международного признания термина "Генокост".

2025

