Президент ДРК призвал признать геноцидом ситуацию на востоке страны - РИА Новости, 23.09.2025
23:13 23.09.2025
Президент ДРК призвал признать геноцидом ситуацию на востоке страны
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди призвал международное сообщество признать геноцидом гибель гражданских лиц в конфликте на востоке ДРК. "Слишком часто масштаб трагедий на востоке ДРК приуменьшается, замалчивается, а то и вовсе отрицается. Мы здесь, чтобы нарушить это молчание, представить факты и официально призвать страны-члены ООН к признанию геноцида, совершаемого на территории нашей страны", - заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН лидер ДРК, слова которого передаёт агентство 7SUR7. Ранее постоянный представитель Руанды при ООН Уруджени Бакурамутса заявляла, что выдвигаемые Киншасой обвинения в геноциде на востоке ДРК являются для её страны "Красной линией". Второе августа в ДРК было объявлено днём "Генокоста" – геноцида, вызванного стремлением к получению экономических выгод. В этот день в 1998 году повстанцы Конголезского объединения за демократию (КОД) при поддержке Руанды и Уганды начали наступление на город Гома, что ознаменовало начало Второй конголезской войны, унесшей жизни более шести миллионов человек. Официально конфликт завершился в 2003 году, однако восточные районы ДРК до сих пор охвачены нестабильностью. Боевики "Движения 23 марта" (М23), по данным ООН получающие поддержку от ВС Руанды, контролируют часть провинций Северное и Южное Киву, богатых золотом, оловом и колтаном. Стремление заполучить контроль за этими природными ресурсами конголезские власти считают основной причиной продолжающегося конфликта. Президент ДРК Феликс Чисекеди неоднократно говорил, что будет добиваться международного признания термина "Генокост".
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева)
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева). Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди призвал международное сообщество признать геноцидом гибель гражданских лиц в конфликте на востоке ДРК.
"Слишком часто масштаб трагедий на востоке ДРК приуменьшается, замалчивается, а то и вовсе отрицается. Мы здесь, чтобы нарушить это молчание, представить факты и официально призвать страны-члены ООН к признанию геноцида, совершаемого на территории нашей страны", - заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН лидер ДРК, слова которого передаёт агентство 7SUR7.
Ранее постоянный представитель Руанды при ООН Уруджени Бакурамутса заявляла, что выдвигаемые Киншасой обвинения в геноциде на востоке ДРК являются для её страны "Красной линией".
Второе августа в ДРК было объявлено днём "Генокоста" – геноцида, вызванного стремлением к получению экономических выгод. В этот день в 1998 году повстанцы Конголезского объединения за демократию (КОД) при поддержке Руанды и Уганды начали наступление на город Гома, что ознаменовало начало Второй конголезской войны, унесшей жизни более шести миллионов человек. Официально конфликт завершился в 2003 году, однако восточные районы ДРК до сих пор охвачены нестабильностью. Боевики "Движения 23 марта" (М23), по данным ООН получающие поддержку от ВС Руанды, контролируют часть провинций Северное и Южное Киву, богатых золотом, оловом и колтаном. Стремление заполучить контроль за этими природными ресурсами конголезские власти считают основной причиной продолжающегося конфликта.
Президент ДРК Феликс Чисекеди неоднократно говорил, что будет добиваться международного признания термина "Генокост".
Удары Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
16 сентября, 11:40
 
