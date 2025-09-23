https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043845935.html

Геленджик достоин, чтобы его гостями были лучшие музыканты, заявил Киселев

Черноморский курорт Геленджик достоин того, чтобы его гостями были лучшие музыканты из всех стран, а музыкантам из разных уголков мира необходимо увидеть именно

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Черноморский курорт Геленджик достоин того, чтобы его гостями были лучшие музыканты из всех стран, а музыкантам из разных уголков мира необходимо увидеть именно такую сторону России, считает идейный вдохновитель фестиваля "Геленджик - Молодое", гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик, во вторник. "Я считаю, что Геленджик достоин того, чтобы сюда съезжались музыканты из разных стран мира, причем лучшие музыканты. Музыкантам тоже очень важно увидеть Геленджик, именно такую часть России. На сцене выступят музыканты из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Острова свободы Куба. У нас потрясающий музыкальный состав талантливейших людей", - сказал Киселев журналистам. Он рассказал, что приключения музыкантов из разных уголков мира начались задолго до старта фестиваля. Так, например, участник из Италии приземлился из-за беспилотной опасности в Саратове вместо Москвы, другие зарубежные музыканты долго не могли вылететь из Турции. Киселев назвал фестиваль "Геленджик - Молодое" удивительным праздником музыки. "Я думаю, что сюда (в Геленджик - ред.) будет приезжать все больше музыкантов, сцена будет становиться все лучше, а общественный резонанс будет все ярче. Очень надеюсь, что строящийся здесь винный город, так называемый "Белый остров", станет не только винной столицей, но и винным сердцем России, а в будущем вместит в себя серьезную площадку джазового фестиваля "Геленджик - Молодое", - добавил Киселев. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

геленджик

россия

