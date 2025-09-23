Рейтинг@Mail.ru
Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838928.html
Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете
Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете - РИА Новости, 23.09.2025
Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете
Джазовый музыкант Pени Бао из Китая рассказал, что его поразили виды Геленджика еще во время полета в самолете. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:44:00+03:00
2025-09-23T19:44:00+03:00
геленджик
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011984031_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_c3bb93fea96e7b02290aa7c746d3c206.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Джазовый музыкант Pени Бао из Китая рассказал, что его поразили виды Геленджика еще во время полета в самолете. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике. "Мне очень понравился Геленджик. Еще в тот момент, когда самолет заходил на посадку, меня поразили пейзажи, которые открылись из окна иллюминатора. Здешний пейзаж очень отличается от того, к чему я привык в Китае", - сказал музыкант журналистам. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта - гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20240926/dzhaz-1974807036.html
геленджик
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011984031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba39f8ed62014f118049bdd100837e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, китай
Геленджик, Китай
Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете

Музыкант из Китая Pени Бао: меня поразили виды Геленджика еще в самолете

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГеленджик
Геленджик - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Геленджик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Джазовый музыкант Pени Бао из Китая рассказал, что его поразили виды Геленджика еще во время полета в самолете.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике.
"Мне очень понравился Геленджик. Еще в тот момент, когда самолет заходил на посадку, меня поразили пейзажи, которые открылись из окна иллюминатора. Здешний пейзаж очень отличается от того, к чему я привык в Китае", - сказал музыкант журналистам.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта - гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Квартет Сандры Фракенберг и музыкант Сергей Головня выступают на джазовом фестивале Геленджик-молодое. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В России джаз остается вне политики, заявил Киселев
26 сентября 2024, 12:09
 
ГеленджикКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала