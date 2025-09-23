Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете

https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838928.html
Джазовый музыкант Pени Бао из Китая рассказал, что его поразили виды Геленджика еще во время полета в самолете. РИА Новости, 23.09.2025
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Джазовый музыкант Pени Бао из Китая рассказал, что его поразили виды Геленджика еще во время полета в самолете. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике. "Мне очень понравился Геленджик. Еще в тот момент, когда самолет заходил на посадку, меня поразили пейзажи, которые открылись из окна иллюминатора. Здешний пейзаж очень отличается от того, к чему я привык в Китае", - сказал музыкант журналистам. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта - гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
