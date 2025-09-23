https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838928.html

Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете

Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете - РИА Новости, 23.09.2025

Музыкант из Китая Pени Бао был поражен видами Геленджика еще в самолете

Джазовый музыкант Pени Бао из Китая рассказал, что его поразили виды Геленджика еще во время полета в самолете. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T19:44:00+03:00

2025-09-23T19:44:00+03:00

2025-09-23T19:44:00+03:00

геленджик

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011984031_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_c3bb93fea96e7b02290aa7c746d3c206.jpg

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Джазовый музыкант Pени Бао из Китая рассказал, что его поразили виды Геленджика еще во время полета в самолете. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит во вторник на берегу Черного моря в Геленджике. "Мне очень понравился Геленджик. Еще в тот момент, когда самолет заходил на посадку, меня поразили пейзажи, которые открылись из окна иллюминатора. Здешний пейзаж очень отличается от того, к чему я привык в Китае", - сказал музыкант журналистам. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейный вдохновитель проекта - гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20240926/dzhaz-1974807036.html

геленджик

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, китай