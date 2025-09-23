В Геленджике стартовал международный джазовый фестиваль

https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838674.html

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен — РИА Новости. Международный джазовый фестиваль "Геленджик — Молодое" стартовал на берегу Черного моря в курортном городе Геленджике, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие объединяет музыкантов из России, США, Италии, Индии, Бразилии, Кубы и Китая. Ведущие — Эрнест Мацкявичюс и Сандра Фракенберг."Идея фестиваля в том, чтобы создать в Геленджике событие, которого здесь никогда не было, — и вот уже второй год подряд мы вместе с вами это делаем. При поддержке компании "Красный квадрат" медиагруппа "Россия сегодня" как основатель и владелец бренда "Геленджик — Молодое" проводит этот фестиваль. В эти трудные времена мы не отказываемся от такой роскоши, как музыка. Наши бойцы на специальной военной операции тоже защищают такие ценности, наших музыкантов и тех, кто слушает музыку. Они вернутся и будут сами играть, будут слушать эту музыку. Они защищают российский мир. Мы сейчас, город Геленджик, представляем прелестную сторону этого мира", — сказал идейный вдохновитель фестиваля, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии. Фестиваль начинается с выступления оркестра Государственного морского университета имени адмирала Ушакова под руководством Руслана Черкезова. Специально для фестиваля "Геленджик — Молодое" пианист Яков Окунь представит совместную программу с зарубежными музыкантами и российскими саксофонистами Сергеем Головней, Андреем Красильниковым и Романом Соколовым. Вокальное соло исполнит Сандра Фракенберг. Как отмечал Киселев, в России, в отличие от США, джаз остается вне политики. При этом за океаном в отношении тех музыкантов, которые хотят сотрудничать с Москвой, вводятся жесточайшие санкции. Однако, несмотря на это, многие зарубежные артисты выступят и на фестивале в Геленджике. На сцену в этот вечер выйдут лауреат премии "Грэмми", американский гитарист Марк Уитфилд, барабанщик Джесс Симпсон и контрабасист Сенни Стефано из Италии. Свои композиции исполнят бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, один из самых известных китайских саксофонистов и вокалистов Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine, а также представитель кубинской джазовой школы, перкуссионист Норлан Матурель. Кроме того, в преддверии 103-й годовщины отечественного джаза народный артист России, пианист Даниил Крамер выступит со своим трио — вместе с пианистом сыграют контрабасистка Дарья Чернакова и барабанщик Омар Саидов. Гости фестиваля также станут свидетелями рождения нового проекта арт-директора фестиваля "Геленджик — Молодое" Сергея Головни Brazil Cuba Music Revolution. Проект объединил музыкантов из России, Кубы и Бразилии — это Жоандер Сантос, Норлан Матурель, Олег Стариков, Сергей Сокулер, Антон Антонов и Сергей Головня. Хедлайнером мероприятия станет коллектив Imperialis Orchestra, созданный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Репертуар артистов сочетает в себе композиции всех времен и направлений — от классической музыки и джаза до современных стилей, включая поп и рок. "Сейчас музыканты из разных стран мира будут играть на этой сцене для того, чтобы показать, как слаженно могли бы играть политики, правительства всего мира ради того, чтобы создавать прекрасное. Россия — за мир. Музыканты — за мир. Мы все здесь, безусловно, за мир, но за справедливый мир. Несправедливого мира Россия не потерпит. Сейчас идет война за справедливый мир. Объявляю фестиваль открытым", — добавил Киселев. Фестиваль джаза "Геленджик — Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

