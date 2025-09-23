https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043660306.html

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. "Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

