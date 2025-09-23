https://ria.ru/20250923/gaza-2043865271.html
Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня
Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня - РИА Новости, 23.09.2025
Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня
Игорь Наймушин. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что военные действия в секторе Газа могли бы закончиться сегодня же, если бы... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T23:04:00+03:00
2025-09-23T23:04:00+03:00
2025-09-23T23:04:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
вашингтон (штат)
майк уолтц
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_51230acafd1e6cf77d73b48f45c80422.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что военные действия в секторе Газа могли бы закончиться сегодня же, если бы палестинское движение ХАМАС освободило всех оставшихся заложников и передало останки погибших. "Мы, Соединенные Штаты, требуем от ХАМАС немедленно освободить всех 48 оставшихся заложников и (передать - ред.) их останки, прекратить подвергать опасности мирных жителей… чтобы они сложили оружие и сдались. Эта война могла бы закончиться сегодня же, если бы это произошло", - сообщил он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. По мнению Уолтца, ХАМАС отказывается идти на выполнение требований Вашингтона.
https://ria.ru/20250923/makron-2043864047.html
сша
ближний восток
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1811f0640eefc5dab60c063effa30d03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, вашингтон (штат), майк уолтц, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Майк Уолтц, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня
В США потребовали от ХАМАС немедленно освободить всех оставшихся заложников