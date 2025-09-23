Рейтинг@Mail.ru
Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня - РИА Новости, 23.09.2025
23:04 23.09.2025
Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня
Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня
в мире
сша
ближний восток
вашингтон (штат)
майк уолтц
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что военные действия в секторе Газа могли бы закончиться сегодня же, если бы палестинское движение ХАМАС освободило всех оставшихся заложников и передало останки погибших. "Мы, Соединенные Штаты, требуем от ХАМАС немедленно освободить всех 48 оставшихся заложников и (передать - ред.) их останки, прекратить подвергать опасности мирных жителей… чтобы они сложили оружие и сдались. Эта война могла бы закончиться сегодня же, если бы это произошло", - сообщил он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. По мнению Уолтца, ХАМАС отказывается идти на выполнение требований Вашингтона.
Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что военные действия в секторе Газа могли бы закончиться сегодня же, если бы палестинское движение ХАМАС освободило всех оставшихся заложников и передало останки погибших.
"Мы, Соединенные Штаты, требуем от ХАМАС немедленно освободить всех 48 оставшихся заложников и (передать - ред.) их останки, прекратить подвергать опасности мирных жителей… чтобы они сложили оружие и сдались. Эта война могла бы закончиться сегодня же, если бы это произошло", - сообщил он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
По мнению Уолтца, ХАМАС отказывается идти на выполнение требований Вашингтона.
Макрон заявил, что уничтожение ХАМАС не приведет к стабильности в Газе
