Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня

Уолц назвал условие, при котором война в Газе могла бы закончиться сегодня

2025-09-23T23:04:00+03:00

ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что военные действия в секторе Газа могли бы закончиться сегодня же, если бы палестинское движение ХАМАС освободило всех оставшихся заложников и передало останки погибших. "Мы, Соединенные Штаты, требуем от ХАМАС немедленно освободить всех 48 оставшихся заложников и (передать - ред.) их останки, прекратить подвергать опасности мирных жителей… чтобы они сложили оружие и сдались. Эта война могла бы закончиться сегодня же, если бы это произошло", - сообщил он на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. По мнению Уолтца, ХАМАС отказывается идти на выполнение требований Вашингтона.

