В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод
В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод
2025-09-23T14:52:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Магистральный газопровод получил механические повреждения при проведении земляных работ в Новой Москве, происходит утечка газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В деревне Румянцево на улице Верхняя в Западном административном округе при земляных работах поврежден магистральный газопровод", - сказал собеседник агентства. По словам представителя экстренных служб Москвы, в результате аварии происходит утечка газа. На место происшествия вызвана аварийная бригада Мосгаза.
