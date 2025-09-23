https://ria.ru/20250923/gaz-2043760417.html

В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод

В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод

В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод

Магистральный газопровод получил механические повреждения при проведении земляных работ в Новой Москве, происходит утечка газа

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Магистральный газопровод получил механические повреждения при проведении земляных работ в Новой Москве, происходит утечка газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В деревне Румянцево на улице Верхняя в Западном административном округе при земляных работах поврежден магистральный газопровод", - сказал собеседник агентства. По словам представителя экстренных служб Москвы, в результате аварии происходит утечка газа. На место происшествия вызвана аварийная бригада Мосгаза.

