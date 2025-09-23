Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод - РИА Новости, 23.09.2025
14:52 23.09.2025
В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод
В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод - РИА Новости, 23.09.2025
В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод
Магистральный газопровод получил механические повреждения при проведении земляных работ в Новой Москве, происходит утечка газа, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Магистральный газопровод получил механические повреждения при проведении земляных работ в Новой Москве, происходит утечка газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В деревне Румянцево на улице Верхняя в Западном административном округе при земляных работах поврежден магистральный газопровод", - сказал собеседник агентства. По словам представителя экстренных служб Москвы, в результате аварии происходит утечка газа. На место происшествия вызвана аварийная бригада Мосгаза.
новая москва
москва
происшествия, новая москва, москва, мосгаз
Происшествия, Новая Москва, Москва, Мосгаз
В Новой Москве при земляных работах повредили газопровод

Газопровод повредили при земляных работах в Новой Москве, происходит утечка газа

Газопровод. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Магистральный газопровод получил механические повреждения при проведении земляных работ в Новой Москве, происходит утечка газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В деревне Румянцево на улице Верхняя в Западном административном округе при земляных работах поврежден магистральный газопровод", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя экстренных служб Москвы, в результате аварии происходит утечка газа. На место происшествия вызвана аварийная бригада Мосгаза.
ПроисшествияНовая МоскваМоскваМосгаз
 
 
Заголовок открываемого материала