Иран и Азербайджан обсудили транспортировку российского газа - РИА Новости, 23.09.2025
12:48 23.09.2025
Иран и Азербайджан обсудили транспортировку российского газа
в мире
иран
азербайджан
шахин мустафаев
али лариджани
масуд пезешкиан
россия
БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев обсудили транспортировку российского газа в Иран через Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского кабмина. Фарзана Садиг во вторник принял делегацию во главе с вице-премьером Азербайджана, находящимся с визитом в Иране. "Во время встречи обсуждались такие темы, как разработка совместных нефтяных блоков, включение Нахичеванской автономной республики в соглашение о газообмене между двумя странами, транспортировка российского газа в Иран через территорию Азербайджана и развитие электроэнергетических сетей между тремя странами", - говорится в сообщении. В рамках визита запланирована поездка азербайджанской делегации в порт Шахид Раджаи и подписание меморандума о сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном. Ранее во вторник Мустафаев провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также обсудил вопросы по реализации совместных проектов с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
в мире, иран, азербайджан, шахин мустафаев, али лариджани, масуд пезешкиан, россия
В мире, Иран, Азербайджан, Шахин Мустафаев, Али Лариджани, Масуд Пезешкиан, Россия
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев обсудили транспортировку российского газа в Иран через Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского кабмина.
Фарзана Садиг во вторник принял делегацию во главе с вице-премьером Азербайджана, находящимся с визитом в Иране.
"Во время встречи обсуждались такие темы, как разработка совместных нефтяных блоков, включение Нахичеванской автономной республики в соглашение о газообмене между двумя странами, транспортировка российского газа в Иран через территорию Азербайджана и развитие электроэнергетических сетей между тремя странами", - говорится в сообщении.
В рамках визита запланирована поездка азербайджанской делегации в порт Шахид Раджаи и подписание меморандума о сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном. Ранее во вторник Мустафаев провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также обсудил вопросы по реализации совместных проектов с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
