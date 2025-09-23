https://ria.ru/20250923/gaz-2043722044.html
Иран и Азербайджан обсудили транспортировку российского газа
Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев обсудили транспортировку российского газа в Иран через...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев обсудили транспортировку российского газа в Иран через Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского кабмина. Фарзана Садиг во вторник принял делегацию во главе с вице-премьером Азербайджана, находящимся с визитом в Иране. "Во время встречи обсуждались такие темы, как разработка совместных нефтяных блоков, включение Нахичеванской автономной республики в соглашение о газообмене между двумя странами, транспортировка российского газа в Иран через территорию Азербайджана и развитие электроэнергетических сетей между тремя странами", - говорится в сообщении. В рамках визита запланирована поездка азербайджанской делегации в порт Шахид Раджаи и подписание меморандума о сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном. Ранее во вторник Мустафаев провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также обсудил вопросы по реализации совместных проектов с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
В мире, Иран, Азербайджан, Шахин Мустафаев, Али Лариджани, Масуд Пезешкиан, Россия
