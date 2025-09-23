https://ria.ru/20250923/gaz-2043722044.html

Иран и Азербайджан обсудили транспортировку российского газа

2025-09-23T12:48:00+03:00

в мире

иран

азербайджан

шахин мустафаев

али лариджани

масуд пезешкиан

россия

БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев обсудили транспортировку российского газа в Иран через Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского кабмина. Фарзана Садиг во вторник принял делегацию во главе с вице-премьером Азербайджана, находящимся с визитом в Иране. "Во время встречи обсуждались такие темы, как разработка совместных нефтяных блоков, включение Нахичеванской автономной республики в соглашение о газообмене между двумя странами, транспортировка российского газа в Иран через территорию Азербайджана и развитие электроэнергетических сетей между тремя странами", - говорится в сообщении. В рамках визита запланирована поездка азербайджанской делегации в порт Шахид Раджаи и подписание меморандума о сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном. Ранее во вторник Мустафаев провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также обсудил вопросы по реализации совместных проектов с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

