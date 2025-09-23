https://ria.ru/20250923/foros-2043705628.html

Власти рассказали о состоянии людей, пострадавших при атаке ВСУ по Форосу

Власти рассказали о состоянии людей, пострадавших при атаке ВСУ по Форосу - РИА Новости, 23.09.2025

Два человека, пострадавшие при атаке ВСУ на поселок Форос на южном берегу Крыма, остаются в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба крымского правительства. РИА Новости, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Два человека, пострадавшие при атаке ВСУ на поселок Форос на южном берегу Крыма, остаются в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба крымского правительства. "По данным Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства, по состоянию на 23.09.2025 стационарное лечение получают 14 человек, пострадавших при ударе вражеских БПЛА в поселке Форос. Два пациента находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, добавили в правительстве. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.

