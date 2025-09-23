Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили формулировку мер по продлению ограничений по ДСНВ
13:13 23.09.2025
В Кремле оценили формулировку мер по продлению ограничений по ДСНВ
В Кремле оценили формулировку мер по продлению ограничений по ДСНВ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) четкая, никакой двусмысленности нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "То есть здесь никакой двусмысленности нет, абсолютно четкая формулировка", - сказал Песков журналистам.
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) четкая, никакой двусмысленности нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
"То есть здесь никакой двусмысленности нет, абсолютно четкая формулировка", - сказал Песков журналистам.
Песков назвал условие для жизнеспособности меры по продлению ДСНВ
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин — президент России
 
 
