В Кремле оценили формулировку мер по продлению ограничений по ДСНВ
В Кремле оценили формулировку мер по продлению ограничений по ДСНВ
2025-09-23T13:13:00+03:00
2025-09-23T13:13:00+03:00
2025-09-23T13:13:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) четкая, никакой двусмысленности нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "То есть здесь никакой двусмысленности нет, абсолютно четкая формулировка", - сказал Песков журналистам.
