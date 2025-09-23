https://ria.ru/20250923/formulirovka-2043731511.html

В Кремле оценили формулировку мер по продлению ограничений по ДСНВ

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Формулировка мер по продолжению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) четкая, никакой двусмысленности нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "То есть здесь никакой двусмысленности нет, абсолютно четкая формулировка", - сказал Песков журналистам.

