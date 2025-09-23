Рейтинг@Mail.ru
Финляндия созовет заседание ОБСЕ из-за инцидента с российскими самолетами
18:45 23.09.2025
Финляндия созовет заседание ОБСЕ из-за инцидента с российскими самолетами
в мире
россия
финляндия
эстония
обсе
нато
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Финляндия как действующее председательство в ОБСЕ инициировала проведение в среду совместного специального заседания Постсовета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), посвящённого обвинениям в адрес России в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии, об этом сообщили РИА Новости в делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Российская сторона отметила, что подобные инициативы она рассматривает "как часть организованной дезинформационной кампании стран Европы", целью которой является "оголтелый поиск предлогов" для дальнейшей милитаризации "восточного фланга" НАТО, в том числе в целях "эвентуального создания условий для проецирования военной мощи на территорию Украины". "Финское действующее председательство завтра созывает совместное спецзаседание ФСОБ и Постсовета ОБСЕ по теме "нарушения Россией воздушного пространства Эстонии". Дезинформационная кампания Запада на международных площадках продолжается", - заявили в делегации. Там добавили, что цель Запада очевидна - демонизация России в целях создания условий для дальнейшего накачивания натовским оружием и военной техникой приграничья Союзного государства России и Белоруссии. "Мы завтра представим нашу позицию на заседании", - заключили в дипломатической миссии.
в мире, россия, финляндия, эстония, обсе, нато
В мире, Россия, Финляндия, Эстония, ОБСЕ, НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Песков ответил на обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Дании
