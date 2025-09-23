https://ria.ru/20250923/finljandija-2043827769.html

Финляндия созовет заседание ОБСЕ из-за инцидента с российскими самолетами

Финляндия созовет заседание ОБСЕ из-за инцидента с российскими самолетами - РИА Новости, 23.09.2025

Финляндия созовет заседание ОБСЕ из-за инцидента с российскими самолетами

Финляндия как действующее председательство в ОБСЕ инициировала проведение в среду совместного специального заседания Постсовета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T18:45:00+03:00

2025-09-23T18:45:00+03:00

2025-09-23T18:45:00+03:00

в мире

россия

финляндия

эстония

обсе

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_0:49:940:578_1920x0_80_0_0_9e18dd6f5d749d942c21a6c36c1dbf0d.jpg

ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Финляндия как действующее председательство в ОБСЕ инициировала проведение в среду совместного специального заседания Постсовета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), посвящённого обвинениям в адрес России в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии, об этом сообщили РИА Новости в делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Российская сторона отметила, что подобные инициативы она рассматривает "как часть организованной дезинформационной кампании стран Европы", целью которой является "оголтелый поиск предлогов" для дальнейшей милитаризации "восточного фланга" НАТО, в том числе в целях "эвентуального создания условий для проецирования военной мощи на территорию Украины". "Финское действующее председательство завтра созывает совместное спецзаседание ФСОБ и Постсовета ОБСЕ по теме "нарушения Россией воздушного пространства Эстонии". Дезинформационная кампания Запада на международных площадках продолжается", - заявили в делегации. Там добавили, что цель Запада очевидна - демонизация России в целях создания условий для дальнейшего накачивания натовским оружием и военной техникой приграничья Союзного государства России и Белоруссии. "Мы завтра представим нашу позицию на заседании", - заключили в дипломатической миссии.

https://ria.ru/20250923/kreml-2043733669.html

россия

финляндия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия, эстония, обсе, нато