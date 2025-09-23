https://ria.ru/20250923/festival-2043589167.html
Фестиваль "Москва встречает друзей" откроют "Виртуозы Москвы"
XXII Международный фестиваль "Москва встречает друзей" откроется 1 октября в Московском международном Доме музыки
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. XXII Международный фестиваль "Москва встречает друзей" откроется 1 октября в Московском международном Доме музыки, сообщает Международный благотворительный Фонд Владимира Спивакова, выступивший организатором проекта.В первом отделении концерта-открытия на сцену выйдут детские и юношеские хореографические коллективы из Москвы, Челябинска, Курска, Ижевска и Махачкалы. Во втором отделении Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова выступит вместе с талантливыми солистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Энгельса, а также гостями из других стран - японской пианисткой Машей Санада и арфисткой Корнелией Хармат (Венгрия – Узбекистан).Также в рамках открытия пройдет выставка работ юных художников из разных регионов России, которая будет представлена в фойе Светлановского зала ММДМ.Фестиваль "Москва встречает друзей" - главный проект Международного благотворительного Фонда Владимира Спивакова. За эти годы воспитаны тысячи талантливых детей, которые теперь являются цветом мировой классической сцены. Нынешний фестиваль – еще один шанс заглянуть в будущее и увидеть тех, кто уже через 5-10 лет будет украшать афиши лучших залов страны и мира, подчеркнули в Фонде.
