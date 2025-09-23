Новое заявление премьера Дании о России напугало журналиста
Фази раскритиковал премьера Дании за обвинения в адрес РФ из-за инцидента с БПЛА
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Журналист Томас Фази раскритиковал премьер-министра Дании Метте Фредериксен за обвинения в адрес России после инцидента с беспилотниками в Копенгагене. Об этом он написал в соцсети Х.
"Безрассудное стремление лидеров ЕС найти или даже сфабриковать предлог для начала войны с Россией просто ужасает. В странах Северной Европы и Балтии, натовская гниль и русофобия слишком распространены, чтобы ожидать какой-либо реакции со стороны населения. Но мы все еще можем надеяться на мощную мобилизацию против этого безумия в тех странах Западной и Центрально-Восточной Европы, где все еще сильны антивоенные и антинатовские настроения", — говорится в публикации.
В понедельник вечером датская полиция заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением". Премьер заявила, что этот инцидент стал "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время и не исключила причастность к нему России, не приведя никаких доказательств.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что голословные обвинения в адрес Москвы о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Инцидент с беспилотниками в Польше
Премьер-министр Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, и голословно назвал их "российскими".
Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ночью 10 сентября целями для поражения были исключительно предприятиям ВПК на Украине. Ведомство заявило о готовности провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким контактам.
Также спустя несколько дней над правительственными зданиями в Варшаве запустили дрон. Изначально сообщалось, что к этому причастны двое жителей Белоруссии, однако в итоге оказалось, что это были украинец и несовершеннолетняя гражданка Белоруссии.
