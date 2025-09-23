https://ria.ru/20250923/evraev-2043749666.html

Евраев встретился с участником федеральной программы "Время героев"

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с участников программы "Время героев" Андреем Бровкиным из Рыбинска, прибывшим в регионе на стажировку в РИА Новости, 23.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с участников программы "Время героев" Андреем Бровкиным из Рыбинска, прибывшим в регионе на стажировку в сфере туризма. "Встретился с рыбинцем Андреем Андреевичем Бровкиным – участником второго потока федеральной программы "Время героев". Кавалер двух орденов Мужества, ордена "За военные заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медали Суворова, он с первых дней участвует в СВО. Также за его плечами командировки в горячие точки, трижды был в Сирии", - сообщил Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, в родной регион Бровкин прибыл на стажировку. В рамках программы он выбрал направление по развитию туризма. Наставником для него стал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Сейчас боец знакомится с туристическими ресурсами региона. "Он уже посетил Тутаев, Углич, Мышкин, Переславль-Залесский, в планах – Вятское, Коприно и родной Рыбинск. Отметил инициативы по созданию пешеходных центров в городах нашей области и установке архитектурной подсветки… Пожелал Андрею Андреевичу успехов и интересной учебы. Уверен, его знания и опыт станут основой для новых идей и проектов в сфере туризма", - написал губернатор. Бровкин также встретился с участниками региональной программы "Герои Ярославии", рассказал глава региона. "Как и федеральная программа, она дает бойцам возможность проявить себя в мирной жизни, получить новые знания и компетенции. Это одно из направлений большой работы региона по поддержке ветеранов СВО. Их трудоустройству уделяем особое внимание", - подчеркнул Евраев.

