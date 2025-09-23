ЕС хочет запретить компаниям перестраховывать самолеты из России, пишут СМИ

https://ria.ru/20250923/es-2043751414.html

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против России хочет запретить компаниям перестраховывать старые самолеты и суда РФ в течение пяти лет после продажи, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям. "Проект текста... также запрещает компаниям перестраховывать старые российские самолеты и суда в течение пяти лет после их продажи", - говорится в публикации.

