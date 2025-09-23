Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет запретить компаниям перестраховывать самолеты из России, пишут СМИ
14:23 23.09.2025
ЕС хочет запретить компаниям перестраховывать самолеты из России, пишут СМИ
россия
евросоюз
politico
санкции в отношении россии
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против России хочет запретить компаниям перестраховывать старые самолеты и суда РФ в течение пяти лет после продажи, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям. "Проект текста... также запрещает компаниям перестраховывать старые российские самолеты и суда в течение пяти лет после их продажи", - говорится в публикации.
россия
россия, евросоюз, politico, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Politico, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против России хочет запретить компаниям перестраховывать старые самолеты и суда РФ в течение пяти лет после продажи, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям.
"Проект текста... также запрещает компаниям перестраховывать старые российские самолеты и суда в течение пяти лет после их продажи", - говорится в публикации.
Новые санкции ЕС против России могут коснуться еще одной отрасли
Россия Евросоюз Politico Санкции в отношении России
 
 
