ЕС хочет запретить компаниям перестраховывать самолеты из России, пишут СМИ
2025-09-23T14:23:00+03:00
россия
евросоюз
politico
санкции в отношении россии
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против России хочет запретить компаниям перестраховывать старые самолеты и суда РФ в течение пяти лет после продажи, сообщает газета Politico со ссылкой на проект предложения по ограничениям. "Проект текста... также запрещает компаниям перестраховывать старые российские самолеты и суда в течение пяти лет после их продажи", - говорится в публикации.
