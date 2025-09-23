https://ria.ru/20250923/ert-2043790319.html

Греческие врачи примут участие в общенациональной забастовке, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 сен – РИА новости.

МОСКВА, 23 сен – РИА новости. Врачи государственных больниц в Греции присоединились к общенациональной 24-часовой забастовке, запланированной на 1 октября, передает телеканал ERT. "POEDIN (Всегреческий союз работников государственных больниц – ред.) принял решение об участии в 24-часовой всегреческой забастовке 1 октября", - говорится в сообщении телеканала. Врачи требуют восполнить нехватку кадров и поднять им зарплату, передает ERT. Об участии в забастовке ранее объявили Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE), Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY) и Союз работников частных образовательных учреждений Греции (OIELE). Кроме того, в ней также примут участие Профсоюз водителей такси Аттики (SATA), Всегреческий союз морского судоходства (PNO), поэтому работа такси и паромов тоже будет ограничена. Они требуют повысить зарплаты, запретить работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день и отменить новый закон, ужесточающий законодательство в сфере деятельности профсоюзов.

