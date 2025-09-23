Рейтинг@Mail.ru
14:49 23.09.2025
Хуснуллин рассказал о задачах форума "Россия — Исламский мир: KazanForum"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вопросы увеличения экспорта в исламские страны и налаживания взаиморасчетов с ними станут важными задачами, решение которых рассмотрят в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" в 2026 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во вторник в Москве прошло первое заседание оргкомитета Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Мы проработали дополнительные вопросы, что будет проведена встреча министров культуры стран исламского мира в Казани. Мы подготовились более серьезно к проведению выставки с большим количеством участников. Большая задача (в рамках форума стоит – ред.) по увеличению инвестиций, работы исламского банкинга, работа по привлечению туристов из исламских стран... И, конечно, для нас очень важно - это увеличение экспорта в страны исламского мира и, соответственно, налаживание взаиморасчетов", - сказал Хуснуллин журналистам по поводу планов на предстоящий форум. Он отметил, что из года в год интерес к форуму растет, и сейчас стоит задача очередной форум провести на еще более высоком уровне. По его данным, в деловой программе форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" в 2025 году приняли участие порядка 8,5 тысячи представителей из 96 государств и 82 регионов России, география участников включала страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, было заключено порядка 130 соглашений.
Россия увеличила вдвое экспорт меди в Китай
Новые санкции ЕС не повлияют на экспорт нефти из России, считает эксперт
19 сентября
