РЭЦ рассказал о потенциале сделок российских экспортеров

экономика

в мире

российский экспортный центр (рэц)

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские компании, участвовавшие при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в выставке Mining and Metals Central Asia 2025, продемонстрировали свои передовые разработки и достигли значимых бизнес-результатов - на коллективном стенде РЭЦ "Сделано в России" свою продукцию представили 25 отечественных экспортеров, они провели более 200 деловых встреч с потенциальными партнерами и по итогам трех дней работы выставки, общий деловой потенциал проведенных переговоров оценивается в сумму порядка 73,5 миллиона долларов, сообщает центр.30-я юбилейная Центрально-Азиатская международная выставка "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" проходила с 17 по 19 сентября в Алматы."Участие в выставке предоставило российским компаниям возможность не только продемонстрировать новинки производства и оценить конкурентоспособность своей продукции, но и успешно наладить партнерские отношения, привлечь инвесторов и эффективно обменяться опытом с коллегами. Один из результатов — достижение договоренностей о подписании контрактов. В частности, компания ООО "Сибирский Меридиан" заключила предварительные соглашения с местными компаниями о поставке продукции для использования в их проектах", - говорится в сообщении."Для нашей компании это первый опыт сотрудничества с Российским экспортным центром. До этого мы участвовали в международных выставках лишь в качестве посетителей, а также самостоятельно организовывали крупные отраслевые мероприятия в нашем регионе. Теперь же мы видим двойную выгоду от партнерства с РЭЦ. Во-первых, участие под брендом "Сделано в России" укрепляет нашу репутацию, поскольку мы выступаем в едином формате с другими российскими участниками, что, безусловно, привлекает внимание посетителей и расширяет охват аудитории нашего стенда. Во-вторых, РЭЦ предоставляет значительную финансовую поддержку, покрывая до 80% затрат на организацию участия", - уточнила директор по развитию ООО "Сибирский меридиан" Вероника Гриднева.Компания специализируется на выполнении геодезических и маркшейдерских съемок, предоставлении специализированных работ и аудита для горнодобывающих и строительных компаний, а также на производстве взрывозащищенного энергетического оборудования для промышленных предприятий. ООО "Сибирский Меридиан" - обладатель сертификатов соответствия "Сделано в России" по направлениям "Надежность и "Уникальность"."Эти договоренности демонстрируют не только готовность российских компаний к реализации крупных международных проектов, но и успешное конвертирование деловых контактов в конкретные коммерческие перспективы. Для начинающих экспортеров участие в зарубежных выставочных мероприятиях предоставляет ценный опыт по презентации своих товаров и услуг на международном уровне, а также возможность наладить перспективные контакты с партнерами из других стран. Такие события не только способствуют расширению деловых связей, но и позволяют ознакомиться с последними трендами и достижениями в профильной отрасли на мировом рынке", - прокомментировали в РЭЦ.Организаторы выставки, компания Iteca, высоко оценили коллективную экспозицию Российского экспортного центра под брендом Made in Russia и наградили статуэткой Best National Group.Среди других активных участников выставки завод "Фаза" - российское предприятие с 20-летним опытом производства взрывозащищенного энергетического оборудования для промышленных предприятий. Оборудование компании ценится за высокие показатели работы, уровень технической оснащенности и обеспечения безопасности обслуживающего персонала и предприятий в целом."Финансовая поддержка Российского экспортного центра стала для нас решающей, особенно в свете высоких затрат на логистику выставочного оборудования. Наблюдая за ростом числа участников и появлением всё более интересных компаний с инновационными решениями, мы видим, как выставки становятся по-настоящему продуктивной площадкой. В этом году мы смогли провести множество результативных встреч, которые привели к подписанию контрактов на поставку оборудования с лидерами отрасли. Кроме того, мы заложили основу для будущих партнерств, установив ценные контакты с потенциальными клиентами", - прокомментировал региональный представитель завода "Фаза" Адиль Сарсембин.Среди участников выставки также была представлена Группа компаний "РГК" - один из крупнейших российских производителей полимерных труб, фитингов и колодцев для наружных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, тепло- и электросетей, а также пульпопроводов. Как отметили в компании, хотя на российском рынке ГК "РГК" является крупным игроком и уверенно входит в число ведущих компаний по объему производства и реализации, зарубежные рынки для них - относительно новое направление."Было принято решение начать развитие экспортной деятельности с Казахстана и Беларуси. Участие в выставке Mining and Metals Central Asia при поддержке РЭЦ полностью соответствует нашим стратегическим целям по освоению этих рынков", - уточнила руководитель направления по взаимодействию со СМИ Группы компаний "РГК" Мария Родионова.Производственная компания "Бур-Инструмент Экспорт", известная под маркой PRIDE, специализирующаяся на инновационных установках для бурения скважин различного назначения, отметила стабильную заинтересованность в своих разработках.В свою очередь, компания НПК "Механобр-техника" вызвала большой интерес посетителей к своей продукции, связанной с пробоподготовкой и исследованием руд на обогатимость. Компания подписала несколько дилерских соглашений с торговыми представителями и высоко оценивает потенциал дальнейшего развития сотрудничества в регионе.Чтобы принять участие в международных мероприятиях в составе коллективного стенда "Сделано в России", экспортерам следует обратиться к цифровой платформе "Мой экспорт". На главной странице сервиса "Мероприятия" выставки и бизнес-миссии представлены в хронологическом порядке. Для поиска наиболее подходящего события доступны гибкие фильтры по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. Каждая карточка мероприятия содержит исчерпывающую информацию: отраслевую принадлежность, даты проведения и регистрации, а также сведения о том, какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию.Участие в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" обеспечивает экспортерам комплексную поддержку. Она включает компенсацию аренды выставочной площади, затрат на застройку стенда, доставку выставочных образцов, а также помощь в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами и др. Получить такую поддержку могут компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

