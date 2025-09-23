https://ria.ru/20250923/eko-2043789956.html

ГД приняла в I чтении проект о пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО

ГД приняла в I чтении проект о пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО - РИА Новости, 23.09.2025

ГД приняла в I чтении проект о пенсии для детей, рожденных с помощью ЭКО

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить новый вид социальной пенсии для детей, рождённых с помощью... 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить новый вид социальной пенсии для детей, рождённых с помощью ЭКО по истечении 300 дней после смерти отца, отцовство которого подтверждено судом. В сопроводительных документах отмечается, что в действующей системе соцобеспечения не предусмотрены регулярные выплаты детям, зачатым с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) и рождённым более чем через 300 дней после смерти отца, отцовство которого установлено судом. Страховая пенсия по потере кормильца положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении, и закон предполагает иждивение несовершеннолетних детей автоматически, однако дети, рождённые спустя 300 дней после смерти отца, формально никогда не состояли на иждивении. Проектом предлагается ввести новый вид социальной пенсии для таких детей - аналогичную по условиям и объёму с пенсией детям, родители которых неизвестны. Основанием для такой пенсии будет рождение ребёнка по истечении 300 дней после смерти генетического отца и подтверждение отцовства судом.

