ЕК предложила прекратить покупку российского СПГ к 2026 году

Politico: ЕК запретит покупку российского СПГ к 2026 году в рамках новых санкций
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Еврокомиссия предложила прекратить покупку российского сжиженного природного газа к следующему году, пишет Politico.
"Европейская комиссия планирует прекратить любую покупку российского СПГ к 2026-му — на год раньше запланированного", — сообщила газета со ссылкой на проект предложения по 19-му пакету санкций против Москвы.
В понедельник представитель ЕК Олоф Джилл признал, что принятие этого решения потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого большинства, как было сделано в отношении удобрений.
Другие предложения предлагают запретить европейским компаниям:
- инвестировать в особые экономические зоны России;
- перестраховывать старые отечественные самолеты и суда в течение пяти лет после продажи;
- вести дела с портами вне ЕС в случае, если те используются для торговли вооружением или для обхода пороговой цены на нефть "Большой семерки";
- предоставлять услуги, связанные с туристической деятельностью в России.
Рассматривается также введение экспортного контроля в отношении 45 компаний, которые, как утверждается, содействуют обходу санкций. По данным источника газеты, среди них 12 китайских, две тайские и три индийские фирмы.
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными, и выступает против них.