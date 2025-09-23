Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила прекратить покупку российского СПГ к 2026 году - РИА Новости, 23.09.2025
14:21 23.09.2025 (обновлено: 16:00 23.09.2025)
ЕК предложила прекратить покупку российского СПГ к 2026 году
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Еврокомиссия предложила прекратить покупку российского сжиженного природного газа к следующему году, пишет Politico."Европейская комиссия планирует прекратить любую покупку российского СПГ к 2026-му — на год раньше запланированного", — сообщила газета со ссылкой на проект предложения по 19-му пакету санкций против Москвы.Другие предложения предлагают запретить европейским компаниям:Рассматривается также введение экспортного контроля в отношении 45 компаний, которые, как утверждается, содействуют обходу санкций. По данным источника газеты, среди них 12 китайских, две тайские и три индийские фирмы.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными, и выступает против них.
экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАрктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери"
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери". Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Еврокомиссия предложила прекратить покупку российского сжиженного природного газа к следующему году, пишет Politico.
"Европейская комиссия планирует прекратить любую покупку российского СПГ к 2026-му — на год раньше запланированного", — сообщила газета со ссылкой на проект предложения по 19-му пакету санкций против Москвы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп назвал недостаточно жесткими санкции ЕС против России
15 сентября, 02:18

В понедельник представитель ЕК Олоф Джилл признал, что принятие этого решения потребует единогласного утверждения всеми странами союза, их нельзя ввести поддержкой простого большинства, как было сделано в отношении удобрений.

Другие предложения предлагают запретить европейским компаниям:
  • инвестировать в особые экономические зоны России;
  • перестраховывать старые отечественные самолеты и суда в течение пяти лет после продажи;
  • вести дела с портами вне ЕС в случае, если те используются для торговли вооружением или для обхода пороговой цены на нефть "Большой семерки";
  • предоставлять услуги, связанные с туристической деятельностью в России.
Рассматривается также введение экспортного контроля в отношении 45 компаний, которые, как утверждается, содействуют обходу санкций. По данным источника газеты, среди них 12 китайских, две тайские и три индийские фирмы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана, пишет Bloomberg
8 сентября, 10:36

Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными, и выступает против них.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ЕС согласовал с США новый пакет санкций против России
Вчера, 09:59
 
ЭкономикаРоссияЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
