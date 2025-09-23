https://ria.ru/20250923/ek-2043751112.html

ЕК предложила прекратить покупку российского СПГ к 2026 году

ЕК предложила прекратить покупку российского СПГ к 2026 году

Еврокомиссия предложила прекратить покупку российского сжиженного природного газа к следующему году, пишет Politico.

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Еврокомиссия предложила прекратить покупку российского сжиженного природного газа к следующему году, пишет Politico."Европейская комиссия планирует прекратить любую покупку российского СПГ к 2026-му — на год раньше запланированного", — сообщила газета со ссылкой на проект предложения по 19-му пакету санкций против Москвы.Другие предложения предлагают запретить европейским компаниям:Рассматривается также введение экспортного контроля в отношении 45 компаний, которые, как утверждается, содействуют обходу санкций. По данным источника газеты, среди них 12 китайских, две тайские и три индийские фирмы.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными, и выступает против них.

