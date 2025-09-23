Рейтинг@Mail.ru
Глава "Движения первых" назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам - РИА Новости, 23.09.2025
15:29 23.09.2025
Глава "Движения первых" назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам
Глава "Движения первых" назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам - РИА Новости, 23.09.2025
Глава "Движения первых" назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам
Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов назвал вузы, которые учитывают участие абитуриентов в проектах организации. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов назвал вузы, которые учитывают участие абитуриентов в проектах организации. "Друзья, на наших встречах и в социальных сетях вы часто спрашиваете о тех вузах, которые учитывают участие в проектах "Движения первых" при приёме. Наша команда подготовила такой список. Будет полезно старшеклассникам и их родителям. Делюсь с вами", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Глава движения также прикрепил список, где указаны 17 вузов, которые дают дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах "Движения первых". В частности, Забайкальский государственный университет дает 10 баллов за членство в местном или региональном "Совете Первых", а Дальневосточный федеральный университет добавляет 10 баллов за участие в "Совете обучающихся" от пяти месяцев, а также за участие минимум в пяти мероприятиях.
дальневосточный федеральный университет, общество, россия, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", образование
Дальневосточный федеральный университет, Общество, Россия, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых", Образование
Глава "Движения первых" назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам

Глава Движения первых назвал вузы, учитывающие участие в проектах организации

© ПервыеЛоготип российского движения детей и молодежи "Движение первых"
Логотип российского движения детей и молодежи Движение первых - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Первые
Логотип российского движения детей и молодежи "Движение первых". Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов назвал вузы, которые учитывают участие абитуриентов в проектах организации.
"Друзья, на наших встречах и в социальных сетях вы часто спрашиваете о тех вузах, которые учитывают участие в проектах "Движения первых" при приёме. Наша команда подготовила такой список. Будет полезно старшеклассникам и их родителям. Делюсь с вами", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Глава движения также прикрепил список, где указаны 17 вузов, которые дают дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах "Движения первых". В частности, Забайкальский государственный университет дает 10 баллов за членство в местном или региональном "Совете Первых", а Дальневосточный федеральный университет добавляет 10 баллов за участие в "Совете обучающихся" от пяти месяцев, а также за участие минимум в пяти мероприятиях.
