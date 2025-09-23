https://ria.ru/20250923/dvizhenie-2043769609.html

Глава "Движения первых" назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам

Глава "Движения первых" назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам - РИА Новости, 23.09.2025

Глава "Движения первых" назвал вузы, дающие дополнительные баллы участникам

Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов назвал вузы, которые учитывают участие абитуриентов в проектах организации. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов назвал вузы, которые учитывают участие абитуриентов в проектах организации. "Друзья, на наших встречах и в социальных сетях вы часто спрашиваете о тех вузах, которые учитывают участие в проектах "Движения первых" при приёме. Наша команда подготовила такой список. Будет полезно старшеклассникам и их родителям. Делюсь с вами", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Глава движения также прикрепил список, где указаны 17 вузов, которые дают дополнительные баллы абитуриентам за участие в проектах "Движения первых". В частности, Забайкальский государственный университет дает 10 баллов за членство в местном или региональном "Совете Первых", а Дальневосточный федеральный университет добавляет 10 баллов за участие в "Совете обучающихся" от пяти месяцев, а также за участие минимум в пяти мероприятиях.

россия

2025

Новости

